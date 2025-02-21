Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что подполье на Украине фиксировало массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны жителям Одесской и Николаевской областей о том, что данные территории являются русскими землями, передает ТАСС.

По словам Киселева, около 80% жителей этих областей получили такие сообщения. Эксперт предположил, что массовая рассылка могла быть вызвана сбоем в сети или действиями определенных соратников.

Киселев также добавил, что по данным подполья, на окраине Одессы был нанесен удар, уничтоживший крупный склад с боеприпасами. Удар был также нанесен по промзоне Запорожья, откуда доносились взрывы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье сообщило об ударе по Вооруженным силам Украины в Одесской области. Также сообщалось, что в Одессе, по данным пророссийского сопротивления, был нанесен удар по порту. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе.