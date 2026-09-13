Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
Медики приняли роды на борту летевшего из Красноярска в Новый Уренгой самолета
Ямальские врачи приняли роды у пассажирки на борту самолета
Врачи приняли роды у пассажирки прямо на борту самолета, выполнявшего рейс из Красноярска в Новый Уренгой, на свет появился здоровый мальчик.
Тридцатилетняя жительница Нового Уренгоя возвращалась домой из отпуска в Красноярске, когда у нее начались схватки, передает РИА «Новости».
Первую помощь роженице оперативно оказали бортпроводники, а экипаж самолета немедленно проинформировал аэропорт назначения о нештатной ситуации.
«Схватки у 30-летней жительницы Нового Уренгоя начались в небе, когда она летела домой из Красноярска, где была в отпуске. Первую помощь роженице оказали бортпроводники. Экипаж самолета сразу проинформировал аэропорт назначения о ситуации», – рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.
На земле самолет уже встречали медики. После осмотра врачи приняли решение принимать ребенка прямо на борту. Роды прошли успешно, на свет появился мальчик ростом 51 сантиметр и весом почти три килограмма.
Сейчас мать и новорожденный находятся в роддоме, их жизням ничего не угрожает. Власти уточнили, что для женщины это третий ребенок, в семье уже воспитываются двое детей трех и пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года пассажирка рейса Москва – Таджикистан родила девочку прямо на борту самолета.
В марте текущего года заместитель губернатора Чукотки оказал медицинскую помощь беременной женщине во время перелета в столицу.
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