Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
При атаке дронов на Татарстан пострадали люди
Утром в четверг Татарстан подвергся налету дронов, пострадало несколько человек, в Нижнекамске зафиксированы повреждения жилого фонда и промышленных объектов, сообщили в пресс-службе главы региона.
В результате массированного налета беспилотных летательных аппаратов на территорию региона ранения получили мирные жители, указали в пресс-службе, РИА «Новости».
В настоящее время все они получают необходимую медицинскую помощь.
Наибольшее количество дронов атаковало Закамскую зону, дополняет ТАСС.
Благодаря оперативной работе мобильных групп и систем противовоздушной обороны удалось предотвратить гибель людей и избежать критических разрушений.
Несмотря на успешное отражение угрозы, последствия падения обломков вызвали сбои в функционировании промышленного кластера Нижнекамска.
Также зафиксированы повреждения нескольких жилых домов.
До этого сообщалось, что у Нижнекамска отразили атаку дронов.
В результате предыдущей атаки беспилотников на Нижнекамск 10 августа погибли 13 человек. Жертвами этого налета стали граждане Узбекистана и Таджикистана.