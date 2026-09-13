Голикова поздравила Московскую консерваторию с юбилеем

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель председателя правительства отметила важность этой даты для отечественного искусства, передает ТАСС.

«Это значимое событие для всей отечественной культуры: 160 лет служения высокому искусству и воспитанию талантов, чьи имена навсегда вписаны в историю мирового творческого наследия», – заявила она.

По словам вице-премьера, за полтора века учреждение прошло путь от музыкальных классов Николая Рубинштейна до одного из ведущих вузов мира.

Она подчеркнула, что педагоги работают в атмосфере высочайшей требовательности и искренней любви к искусству.

В завершение политик пожелала студентам и преподавателям вдохновения, энергии и реализации творческих планов.

Она выразила надежду, что рожденная в этих стенах музыка будет и дальше трогать души миллионов слушателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе вице-премьер Татьяна Голикова объявила о начале празднования 150-летия Союза театральных деятелей.

В августе прошлого года на 93-м году жизни скончался выдающийся выпускник Московской консерватории композитор Родион Щедрин.

Несколькими месяцами ранее из жизни ушел многолетний преподаватель этого учебного заведения пианист Юрий Слесарев.