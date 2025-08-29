Умер композитор Родион Щедрин

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

Tекст: Вера Басилая

О смерти выдающегося композитора Родиона Константиновича Щедрина на 93-м году жизни сообщается в Telegram-канале Мариинского театра.

Композитор Щедрин был признанным классиком мировой сцены, чьи произведения исполнялись на крупнейших концертных площадках разных стран.

В Мариинском театре охарактеризовали Щедрина как величайшего гения современности и отметил его бесценный вклад в музыкальную культуру.

«Это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры», – говорится в сообщении театра.

Творческое наследие Родиона Щедрина остается значимым и востребованным, а его произведения продолжают находить отклик в сердцах слушателей во всем мире.

Будущий композитор родился в Москве, учился в Центральной музыкальной школе и Московском хоровом училище, а затем с отличием окончил Московскую консерваторию. В студенческие годы он написал первые крупные произведения, включая Первый фортепианный концерт и балет «Конек-Горбунок».

В 1960-х Щедрин начал работать в жанре оперы и кантаты, а также стал автором известных балетов и опер, среди которых «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Мертвые души» и другие. Помимо сочинения музыки, он преподавал в Московской консерватории, активно участвовал в работе Союза композиторов РСФСР и был депутатом Верховного совета РСФСР.

Щедрин написал музыку к ряду театральных постановок и фильмов, а его композиции исполнялись ведущими коллективами мира. Он был удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста СССР, получил полный комплект орденов «За заслуги перед Отечеством», а также множество других государственных и театральных наград.

Композитор был женат на балерине Майе Плисецкой, с которой основал международный фонд поддержки молодых артистов.

В честь Родиона Щедрина названы учебные учреждения и астероид, а его жизни посвящены книги и документальные фильмы.