ВСУ атаковали дронами Белгородскую область

Tекст: Антон Антонов

«ВСУ продолжают атаковать территорию нашей области. Предварительно, пострадавших нет». – сообщил Гладков в Telegram.

В село Ясные Зори повреждена линия электропередачи, что привело к временному отключению электроснабжения в части села. Повреждены одна квартира в многоквартирном доме и остекление частного дома. Также сообщается о пожаре в селе Стрелецкое, где из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась пристройка к дому, возгорание удалось ликвидировать. В поселке Разумное дрон атаковал коммерческий объект, были повреждены фасад и остекление здания.

Город Грайворон также подвергся атакам двух FPV-дронов, в результате которых в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна, повреждены остекление частного домовладения, забор и два легковых автомобиля. В селе Мощеное дрон ударил по припаркованному автомобилю, повредив остекление и кузов; повреждены окна в летней кухне на частной территории.

Кроме того, под ударом FPV-дрона оказался поселок Борисовка, в частном доме выбиты окна, а в легковом автомобиле повреждено лобовое стекло. В селе Грузское дрон атаковал гараж, повреждены ворота.

