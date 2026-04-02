Офис вице-президента США анонсировал визит Вэнса в Венгрию
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс 7 и 8 апреля прибудут в Будапешт, передает РИА «Новости». По информации офиса вице-президента, Вэнс проведет ряд двусторонних встреч с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Визит Вэнса состоится за несколько дней до выборов в парламент Венгрии, которые назначены на 12 апреля.
В рамках визита в Будапешт Вэнс также выступит с заявлением, касающимся развития партнерства между США и Венгрией, уточнили в его офисе.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.
Команда президента США и представители движения MAGA помогают Орбану на самых сложных за 16 лет его правления выборах и видят в нем союзника и образец для американских консерваторов.