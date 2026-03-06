  • Новость часаУкраина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    6 марта 2026, 10:57 • Новости дня

    Politico: Трамп подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил активную поддержку от представителей MAGA и администрации Дональда Трампа в преддверии парламентских выборов.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сталкивается с самыми сложными выборами за 16 лет своего правления, и команда президента США Дональда Трампа активно помогает ему, сообщает Politico.

    Согласно опросам, Орбан уступает своему бывшему союзнику Петеру Магяру, который использует недовольство избирателей из-за рекордной инфляции, экономических трудностей и череды скандалов.

    Команда Трампа и представители движения MAGA видят в Орбане не только союзника, но и источник вдохновения для американских консерваторов. Орбан известен своими жесткими позициями по миграции, критикой университетов и культурных институтов, а также скептицизмом по отношению к Украине и ЕС. «Мы были Трампом еще до Трампа», – говорится на сайте конференции CPAC в Будапеште.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Орбан «принимал умные решения, которым мы могли бы поучиться в Соединенных Штатах». Сам Орбан также отмечал, что венгерские эксперты вовлечены в разработку политики для команды Трампа, а венгерские аналитические центры тесно сотрудничают с американскими, включая Heritage Foundation.

    Во время недавнего визита в Будапешт госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул поддержку Орбана, заявив, что отношения между США и Венгрией вступают в «золотую эру», и пообещал финансовую помощь стране, если Орбан останется у власти. «Президент Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех – это наш успех», – заявил Рубио.

    Эксперты отмечают, что для движения MAGA выборы в Венгрии и промежуточные выборы в США являются ключевыми событиями года. Поражение Орбана стало бы серьезным ударом по мировому популистскому движению, в то время как Вашингтон усиливает поддержку единомышленников Орбана по всей Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о реальной угрозе премьеру Венгрии Виктору Орбану со стороны Киева. Орбан назвал Гренландию «куском льда» для виски президента США Дональда Трампа. Венгрия выразила готовность принять встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в любое время.

    3 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге во время пресс-конференции в Белом доме.

    Трамп, отвечая на вопрос журналиста о политике в отношении Германии, заявил: «Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно». После этих слов он со смехом легонько стукнул Мерца, сидящего рядом, по ноге, передает «Российская газета».

    Мерц также выступил на пресс-конференции, отметив, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершен как можно скорее.

    Ранее в Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    3 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе

    Дипломат Долгов: Запад замалчивает ужасную трагедию в Иране с ударом по школе в Иране

    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Совбезе ООН часто поднимаются важные темы, например, защита детей. Но в дискуссиях не всегда выясняются виновные за нарушения международных норм. Запад нередко уходит от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее первая леди в США Мелания Трамп выступила в ООН с речью о безопасности детей при военных конфликтах.

    «Вопрос обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных противостояний нужно обсуждать, в том числе на площадке ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Впрочем, по его мнению, важно делать это по-честному, открыто и без двойных стандартов, а также оперировать конкретными примерами.

    Последний из инцидентов – ужасная трагедия в Иране: не менее 150 учениц начальной школы для девочек погибли в результате ударов США и Израиля. «На Западе предпочли широко не освещать эти события. Прозвучали несколько заявлений о том, что Вашингтон и Тель-Авив проводят расследование, чья это была ракета и куда она попала», – поразился спикер.

    «Я считаю, что виновные за произошедшее должны понести наказание. Но вопрос, как это сделать и возможно ли это через дискуссию в Совете Безопасности ООН?» – добавил дипломат, признавшись, что есть сомнения на этот счет.

    Долгов с сожалением отменил, что трагедий со смертью детей много. «Сколько несовершеннолетних было убито в Донбассе, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии? Западные политики периодически вспоминают «ужасного и страшного» Каддафи, но умалчивают про убитых мирных жителей и в том числе детей», – продолжил он.

    Вместе с тем, если в Европе или США происходит какой-то теракт на улице, в торговом центре или школе, западные СМИ неделями обсуждают это. Мы видим, что Запад не отходит от двойных стандартов в международной политике и ее медийной составляющий», – напомнил он.

    «На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека – с учетом интересов всех стран Персидского залива», – резюмировал Долгов.

    Ранее первая леди США Мелания Трамп возглавила заседание Совета безопасности ООН, посвященное безопасности и образованию детей в условиях военных конфликтов, а также «продвижению толерантности и мира во всем мире», сообщает BBC.

    «США поддерживают всех детей во всем мире. Я надеюсь, что скоро воцарится мир», – заявила она, не указав, где именно. Спикер также выразила соболезнования семьям погибших американских военнослужащих, не упомянув конкретно какие-либо военные действия.

    В свою очередь, заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло заявила: «Когда вспыхивают конфликты, дети оказываются в числе тех, кто страдает наиболее сильно. За последние два дня нам напомнили об этой истине».

    «В связи с продолжающимися военными операциями в регионе школы в Израиле, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане закрылись и перешли на дистанционное обучение», – добавила она, упомянув о «сообщениях из Ирана о трагедии в начальной школе».

    Перед началом встречи посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил: «Глубоко позорно и лицемерно, что в первый же день своего председательства в Совбезе США созвали совещание высокого уровня по защите детей».

    Пор данным Тегерана, в субботу в результате американо-израильского удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 165 человек, большинство из которых – дети от 7 до 12 лет. Иранские СМИ опубликовали аэрофотоснимок того, как экскаваторы роют могилы для жертв атаки.

    Центральное командование вооруженных сил США заявило, что расследует сообщения об инциденте. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что «Соединенные Штаты не будут преднамеренно нападать на школу». Израильские военные заявили, что им «неизвестно» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе.

    МИД России в своем заявлении осудил произошедшее. «Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены», – отметило ведомство. Москва также призвала к «срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому». «При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива», – уточняется в тексте.

    Напомним, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп анонсировал появление «Закона о спасении Америки».

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Среди основных пунктов закона – требование предъявлять удостоверение личности и документы, подтверждающие гражданство, для участия в голосовании. Голосование по почте предлагается разрешить только в исключительных случаях: при болезни, инвалидности, военной службе или поездках.

    Трамп также заявил: «Никаких мужчин в женском спорте». Кроме того, обсуждается запрет на проведение операций по смене пола (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) среди несовершеннолетних без письменного согласия родителей.

    Ранее Трамп прекратил работу горячей линии помощи ЛГБТ-молодежи.

    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    3 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране

    CBS: США будут продолжать операцию в Иране до достижения поставленных целей

    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения нескольких ключевых целей, сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

    По данным CBS News, Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    Кроме этого, глава Белого дома хочет не допустить, чтобы Тегеран «разработал ядерное оружие». Еще одна задача – лишить Иран возможности вооружать, финансировать и координировать «террористические армии» на территории других стран.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

