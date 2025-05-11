Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Умер народный артист России Юрий Слесарев
Народный артист России, знаменитый пианист и педагог Юрий Слесарев, долгие годы преподававший в Московской консерватории, скончался на 78-м году жизни, сообщила Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства (ЦМШ-АИИ).
В опубликованном заявлении отмечается, что коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате, выражая глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам артиста, передает РИА «Новости».
Юрий Слесарев родился в Евпатории в 1947 году. Окончил Московскую консерваторию имени Чайковского в 1971 году, был лауреатом международных фортепианных конкурсов в Лидсе и Москвы. Он также побеждал на Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и конкурсе в Монтевидео.
С 1969 года Слесарев выступал с концертами, а с 1973 года преподавал в Московской консерватории. Маэстро проводил мастер-классы в России, Европе, США, Республике Корее и Японии, а также работал в странах бывшей Югославии. В последние годы занимал пост вице-президента Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени Чайковского.
Ранее сообщалось, что актер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, народный артист РФ, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни.