Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.2 комментария
Умер народный артист России и Башкортостана Фидан Гафаров
Актер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, народный артист Российской Федерации, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни, сообщил Башкирский государственный академический театр имени Мажита Гафури.
В театре, где он служил долгие годы, добавили, что Гафаров был лауреатом Государственной премии имени Салавата Юлаева и почетным гражданином Уфы, также он был известен как исполнитель народных и эстрадных песен, которые стали визитной карточкой театра, передает РИА «Новости».
Глава Башкирии Радий Хабиров написал: «У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня «Кышкы романс» («Зимний романс» – прим. ВЗГЛЯД) в исполнении Фидана Гафарова. Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек – народный артист России, Башкортостана и Татарстана».
Полпредство Республики Башкортостан при президенте России отмечает, что Гафаров сыграл множество ролей, вошедших в сокровищницу театрального искусства Башкортостана, а песни из спектаклей в его исполнении продолжают жить среди зрителей. В последние годы он иногда появлялся на сцене и гастролировал вместе с сыном Азаматом. О месте прощания и дате похорон будет сообщено дополнительно.