Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.9 комментариев
Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания следователям по делу о коррупции на сумму 18 млн рублей, о чем сообщили в правоохранительных органах.
«Васильев был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. Тем не менее во время допроса он дал признательные показания», – заявил источник ТАСС.
Днем ранее суд отправил Васильева под домашний арест как подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что он получил взятку в сумме 18 млн рублей.
По этому же делу проходят еще пять человек, включая первого заместителя гендиректора Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и коррупции.
Под домашним арестом также находятся Евгений Мариев, Владимир Наон и бизнесмен Евгений Зелькин.
Предыдущий руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов лишился поста из-за уголовного преследования. В 2025 году суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество и служебный подлог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранительные органы арестовали заместителя главы парка «Патриот» за получение взятки в размере 18 млн рублей. Директор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан по делу о взятке, а Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».