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    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
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    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    47 комментариев
    8 октября 2026, 02:20 • Новости дня

    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания следователям по делу о коррупции на сумму 18 млн рублей, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Васильев был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. Тем не менее во время допроса он дал признательные показания», – заявил источник ТАСС.

    Днем ранее суд отправил Васильева под домашний арест как подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что он получил взятку в сумме 18 млн рублей.

    По этому же делу проходят еще пять человек, включая первого заместителя гендиректора Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и коррупции.

    Под домашним арестом также находятся Евгений Мариев, Владимир Наон и бизнесмен Евгений Зелькин.

    Предыдущий руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов лишился поста из-за уголовного преследования. В 2025 году суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество и служебный подлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранительные органы арестовали заместителя главы парка «Патриот» за получение взятки в размере 18 млн рублей. Директор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан по делу о взятке, а Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Геническом округе погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь.

    В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

    «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

    Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

    При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

    В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.

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    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    7 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников

    В МЧС назвали любопытство ошибкой граждан при атаке БПЛА

    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление излишнего любопытства является самой грубой ошибкой поведения человека при угрозе удара дронов.

    В МЧС назвали проявление любопытства основной ошибкой граждан при атаке БПЛА, пишет ТАСС. Стремление снять происходящее на телефон или выглянуть в окно во время налета представляет для граждан наибольшую опасность, подчеркнул Гаршин.

    «Самая яркая ошибка – это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», – сказал он на пресс-конференции.

    Гаршин пояснил, что такими действиями люди подвергают себя высокому риску осколочно-фугасного поражения, и подчеркнул, что делать этого категорически нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.

    Во вторник украинский дрон ударил по пассажирскому транспорту в ЛНР.

    В результате налета беспилотников в Подмосковье получили повреждения жилые дома.

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    7 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

    Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском фармацевтическом рынке отсутствуют признаки дефицита успокаивающего препарата «Атаракс», в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок лекарства, сообщил Росздравнадзор.

    В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

    Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

    Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

    В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

    В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.

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    7 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
    Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в школьные годы подрабатывал каменщиком, где заработал свои первые 20 рублей.

    Своими воспоминаниями глава правительства поделился во время посещения выставки «Золотая осень-2026», передает РИА «Новости». «Самые первые – 20 рублей были, каменщиком работал после 9-го класса. На стройке», – ответил Мишустин на вопрос участника выставки.

    Он уточнил, что свою первую зарплату получил на военной кафедре Московского станкоинструментального института, где совмещал работу с учебой на вечернем отделении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии.

    Глава правительства отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники.

    Председатель правительства сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России.

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    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    7 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская SMTL-SA заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автотранспортное предприятие африканской республики Мали SMTL-SA подписало с ПАО «КамАЗ» соглашение о покупке российской грузовой техники более чем на 30 млрд западноафриканских франков.

    Церемония подписания контракта на сумму 51,5 млн долларов прошла в Бамако в присутствии государственных министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры Мали, передает ТАСС со ссылкой на малийский телеканал Kati24.

    Документ заключен в рамках межправительственного соглашения между Мали и Россией. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны.

    Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также мощности по сборке грузовиков. Стороны также запланировали поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце освобожденные в Мали россияне заявили о связи местных боевиков с Францией и Украиной.

    Летом власти африканской республики сообщили о предложении Москвы заключить соглашение в сфере здравоохранения.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    7 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    Глава Минсельхоза рассказала об обработке полей беспилотниками

    Лут: Аграрии обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские аграрии в 2026 году обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотных летательных аппаратов, превысив первоначальные ожидания, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

    «Потому что сейчас в этом году мы ожидали, что будет миллион, получается больше миллиона гектаров, которые мы смогли обработать с помощью беспилотников», – заявила Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень», передает РИА «Новости».

    По ее словам, количество техники с автопилотом увеличивается на 24 тыс. единиц ежегодно. Лут отметила, что парк такой техники постоянно пополняется, а отечественные предприятия продолжают ее выпуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна.

    Весной Оксана Лут отметила, что аномальная погода замедлила начало посевной кампании в регионах.

    Россия и Иран обсудили обеспечение продовольственной безопасности.

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    7 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильного пожара от исторического буддийского комплекса Устуу-Хурээ в республике уцелели только стены, сообщила буддийская община в Республике Тыва (Хурээ Тыва Сангха).

    В Туве полностью сгорело здание храма буддийского монастыря Устуу-Хурээ, передает РИА «Новости». «К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены», – сообщили в общине.

    В организации отметили, что Устуу-Хурээ является не только архитектурным памятником и историческим местом, но и сакральным достоянием Тувы, а также символом духовного возрождения и несгибаемости тувинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пожарные ликвидировали возгорание в буддийском монастыре в Туве. Возгорание локализовали на площади 400 квадратных метров.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    7 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

    МВД: Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

    Tекст: Ольга Иванова

    Местный охотник застрелил медведя, который дважды повредил автомобили на автостоянке в районе карьера под свердловским Ивделем, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

    «Вышел на след и таким образом урегулировал обстановку в районе карьера по добыче золота и руды местный охотник по соответствующей лицензии», – заявил Горелых, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что накануне в микрорайоне Ивдель-3 на территории лесозавода был убит еще один медведь. «Этот незваный гость накануне забрался через забор дачного поселка, сломал сарай, убил, утащил и зарыл большую свинью», – рассказал начальник пресс-службы.

    По его словам, медведи продолжают выходить к людям, уже появилась информация о других медведях в данном муниципалитете. В этом году в Ивдельском городском округе визиты медведей к людям участились, а охотники получили разрешение на отстрел отдельных особей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник охотники ликвидировали убивших людей в Иркутской области медведей.

    В субботу медведь напал на грузовик на границе Свердловской области и ХМАО.

    В прошлом месяце охотники застрелили растерзавшего московского тренера в Туве медведя.

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    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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