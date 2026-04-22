Замглавы парка «Патриот» арестовали за получение взятки в размере 18 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном канале ведомства на платформе Max говорится, что, по версии следствия, в апреле 2026 года Мелимук получил взятку от гендиректора ООО «Гермес» за «общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственную работу по ним». Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере.

Мелимук был задержан, и по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете также сообщили, что сейчас собирают доказательства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее военные следователи завершили расследование дела бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, наложен арест на его имущество более чем на 100 млн рублей.

Напомним, Попову предъявлено обвинение, материалы дела составили почти 50 томов. Финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», израсходовали на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова, которого также обвиняют, ему вменяют создание преступной группы.