Экс-замглавы Минобороны Попова обвинили в создании преступной группы

Tекст: Алексей Дегтярев

Военная прокуратура считает, что бывший замминистра обороны Павел Попов создал организованную преступную группу ради хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот», передает ТАСС.

В обвинительном заключении утверждается, что не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание группы для этого преступления. К участию в группе он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

Также в ходе слушаний представитель прокуратуры зачитал положительную характеристику Попова со стороны Минобороны.

Ранее ГВП сообщала, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на возведение двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына бывшего замминистра обороны Павла Попова.