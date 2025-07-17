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Экс-замглавы Минобороны Попова обвинили в создании преступной группы
Главная военная прокуратура представила обвинения экс-замглавы Минобороны Павлу Попову по делу о хищении денег при строительстве парка «Патриот».
Военная прокуратура считает, что бывший замминистра обороны Павел Попов создал организованную преступную группу ради хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот», передает ТАСС.
В обвинительном заключении утверждается, что не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание группы для этого преступления. К участию в группе он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.
Также в ходе слушаний представитель прокуратуры зачитал положительную характеристику Попова со стороны Минобороны.
Ранее ГВП сообщала, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на возведение двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына бывшего замминистра обороны Павла Попова.