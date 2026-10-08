Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.9 комментариев
План ликвидации аварии вводили на шахте «Комсомольская» в Коми в среду
План ликвидации аварии вводили на шахте «Комсомольская» в Коми
Вечером среды, 7 октября, на шахте «Комсомольская» в Коми вводился план ликвидации аварии, сказано в Max-канале компании «ВоркутаУголь».
«В 22:43 на шахте «Комсомольская» был введен в действие план ликвидации аварии. На этот момент в шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет», – сказано в сообщении.
В компании добавили, что комиссия выясняет причины произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая». Рудник «Восточный» в Приморье продолжил работу после обрушения породы.СК в августе
завел дело после смертельного обрушения на руднике в Хабаровском крае.