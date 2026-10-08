План ликвидации аварии вводили на шахте «Комсомольская» в Коми в среду

План ликвидации аварии вводили на шахте «Комсомольская» в Коми

Tекст: Катерина Туманова

«В 22:43 на шахте «Комсомольская» был введен в действие план ликвидации аварии. На этот момент в шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет», – сказано в сообщении.

В компании добавили, что комиссия выясняет причины произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая». Рудник «Восточный» в Приморье продолжил работу после обрушения породы.СК в августе

завел дело после смертельного обрушения на руднике в Хабаровском крае.