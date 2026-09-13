Сближение Индии и Китая укрепило БРИКС

Tекст: Евгений Поздняков

Страны БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором осудили ближневосточную и тарифную политику Вашингтона. Примечательно, что ни США, ни Дональд Трамп в итоговом документе не называются напрямую, однако, как отмечает издание Bloomberg, предложенные формулировки не вызывают сомнений, что речь идет именно о Штатах.

Так, в коммюнике выражается «глубокая озабоченность» эскалацией конфликта в регионе и «преднамеренными ударами по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». При этом, как отмечается, документ стал компромиссом между Ираном и ОАЭ, занимающими по сложившейся на Ближнем Востоке ситуации диаметрально разные позиции.

На этом фоне индийский премьер Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он. С подобной оценкой деятельности объединения согласны и другие политики.

Так, в рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

«БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

«То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

«Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами.

Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

«Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – подчеркивает Ткаченко.

При этом организация уже стала инструментом урегулирования давних противоречий, добавляет Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. «Ярким примером здесь выступают Китай и Индия. Обе страны представляют собой древние цивилизации, отношения которых насчитывают не одно столетие», – считает он.

«Соответственно, в силу соседствующего положения, между Пекином и Нью-Дели было немало споров, которые даже приводили к вооруженным столкновениям. Тем не менее, стороны находят в себе силы двигаться дальше, не взирая на проблемы прошлого. И БРИКС становится своеобразной точкой опоры в данном процессе», – акцентирует собеседник.

«Осознавая весь совокупный потенциал государств-членов организации, Китай и Индия приходят к закономерному выводу –

шагая в будущее рука об руку возможностей для роста будет попросту в разы больше. Это понимают и другие страны объединения. Соответственно, само пребывание в этой организации становится своеобразным «заслоном» от обострения противоречий», – подчеркивает эксперт.

«Эта ориентация на сотрудничество, кооперацию и становится визитной карточкой БРИКС. Речь идет о своеобразном прообразе будущего, внутри которого нет главных и подчиненных. Неслучайно в объединении нет привычных для других международных форматов институтов руководства, например, президиума. Речь идет о горизонтальной конструкции, в рамках которой важен каждый голос», – уточняет он.

«БРИКС в целом не приемлет волюнтаризма. Собственно, именно за его проявления организация и критикует, например, США. Подчеркну: речь идет именно о постановке под вопрос уместность отдельных проявлений политики Вашингтона. Саму самобытность Штатов под сомнение никто не ставит – в отстаивании национальных интересов Белому дому не отказывают», – рассуждает собеседник.

«Но важно, чтобы действия ради собственной выгоды не приводили США и Запад в целом к конфликту с другими цивилизациями. То, каким образом Америка действует на Ближнем Востоке – неправильно, поскольку выбранная Штатами тактика практически полностью исключает возможность диалога и взаимопонимания», – говорит эксперт.

«БРИКС же наглядно показывает, что современные державы могут вести себя иначе. Доверительные контакты необходимы, как и поиск консенсуса. Этим организация и подкупает другие страны Глобального Юга, что не могут не замечать на Западе», – заключил Козюлин.