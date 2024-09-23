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    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ
    Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    13 комментариев
    23 сентября 2024, 12:13 • Новости дня

    «Калашников» завершил разработку пулемета РПЛ-20

    Концерн «Калашников» завершил создание ручного пулемета РПЛ-20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования, сообщили в концерне.

    Как говорится в сообщении, «Калашников» завершил разработку нового легкого ручного пулемета РПЛ-20, сообщает ТАСС. Этот пулемет предназначен для эффективного поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Разработка велась в двух вариантах – с длинами стволов 590 мм и 415 мм.

    Пулемет РПЛ-20 оснащен современным оборудованием и приспособлениями, включая складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Это позволяет применять его в различных условиях и с разными задачами. Также предусмотрена возможность установки широкого спектра оборудования, что делает его универсальным для использования военными подразделениями.

    Официальная презентация РПЛ-20 состоится на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. На выставке специалисты и потенциальные клиенты смогут оценить возможности и функциональность нового оружия.

    «Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, сообщалось, что Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна и заинтересована в принятии на вооружение этой модели.

    22 сентября 2024, 15:27 • Новости дня
    Названы предварительные причины гибели детей от отравления в Красноярском крае

    Прокуратура: Причиной гибели детей после отравления в Красноярском крае могло стать попадание опасного вещества в пищу

    Названы предварительные причины гибели детей от отравления в Красноярском крае
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следствие рассматривает две версии инцидента в селе Красная Сопка, где отравились шесть человек, из них трое детей не пережили отравление. Основными версиями названы употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества, сообщила прокуратура Красноярского края.

    По данным прокуратуры, в настоящее время проводятся масштабные следственные мероприятия для установления точных причин произошедшего. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе «отравление продуктами питания», приобретенными в магазине, и «попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что все необходимые образцы для экспертизы уже изъяты. Кроме того, следователи тщательно изучают образ жизни семьи и условия, в которых они проживали. По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах системы профилактики и характеризовалась положительно, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

    Напомним, в красноярском поселке двое детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

    В воскресенье в Красноярском крае скончался третий ребенок после отравления курицей и пельменями.

    Коментарии (8)
    22 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщил пул Белого дома.

    «Нет», – ответил Байден на соответствующий вопрос об ударах американским оружием вглубь России, передает ТАСС.

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать войну с НАТО. 

    Карикатура

    Коментарии (6)
    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    22 сентября 2024, 17:27 • Новости дня
    Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане
    Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане
    @ @RusEmbPakistan

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобиль сопровождения делегации подорвался на мине в Пакистане, в нем находился посол России, сообщило российское посольство в Исламабаде.

    Сообщается, что глава посольства России в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что автомобиль подорвался по пути в отель. Представители дипкорпуса не пострадали, но несколько полицейских были ранены.

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    22 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения

    Политолог Ципис: «Хезболла» будет полностью разгромлена, если на ее защиту не встанет Иран

    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения
    @ Fadel Itani/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Технический потенциал «Хезболлы» в сравнении с ЦАХАЛ крайне скромен, эта организация долгое время сопротивлялась Израилю за счет повстанческой модели, однако подрыв пейджеров нанес по ней сильный удар, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее с территории Ливана по Израилю было запущено более 100 ракет .

    «Технический потенциал отрядов «Хезболлы» достаточно ограничен. Ракеты, которыми они располагают, значительно проигрывают в своем качестве израильским. Как правило, применяемые ими боеприпасы летают не дальше, чем на 300 км. Зачастую речь идет о старых советских образцах. Однако в последнее время их арсенал увеличивается», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. 

    «Судя по всему, «Хезболла» получает некоторые модели вооружений от Ирана. Формирование имеет возможности, в том числе совершать и разведывательные операции на территории еврейского государства. Как правило, они работают через агентурные сети: сторонники объединения передают ему координаты тех или иных военных целей», – добавил он.

    «Однако скромные возможности наблюдения с воздуха у них также имеются. Тем не менее добиться высокой точности ударов у «Хезболлы» не получается. Организация продолжает противостояние с Израилем не за счет собственной военной мощи, а благодаря особой форме организации своих рядов», – считает собеседник.

    «Речь идет об отрядах повстанческого типа. Бороться с ними крайне трудно из-за сложностей распознавания непосредственно самого боевика и его отличия от гражданского. Процесс рекрутинга происходит практически безостановочно: новые члены появляются в «Хезболле» каждый день. У них сохраняется высокая идеологическая мотивация», – полагает эксперт.

    «Кроме того, у формирования имеются и спонсоры, например, Иран. Однако в настоящий момент данная организация находится на грани уничтожения. Серия подрывов пейджеров нанесла ей значительный урон. Если в игру на ее стороне не вступит Тегеран, последствия могут оказаться крайне плачевными для «Хезболлы», – заключил Ципис.

    Эскалация на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Ранее с территории Ливана было запущено более 100 ракет по Израилю. Из них в воздушное пространство страны зашли 85 боеприпасов, часть из них была перехвачена системами ПВО. Падение обломков произошло в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет, что вызвало пожары.

    Кроме того, отряды «Хезболлы» обстреляли заводы компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша». Боеприпасы обладают дальностью полета 80 и 105 км соответственно. Это стало первым жестким ответом организации на подрыв пейджеров в Ливане.

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    23 сентября 2024, 00:19 • Новости дня
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Европа должна пересмотреть свои отношения с Россией в будущем ради мира на всем континенте, а также построить новый, «более справедливый» миропорядок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже.

    Президент Франции считает, что Европе следует подумать о мире в Европе в новой форме, учитывая географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО».

    «Следует переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

    Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполон и несправедлив.  Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно, и не отвечает реалиям, потому что оно планировалось после Второй мировой войны.

    Макрон отметил, что будет выступать на Генассамблее ООН, где поднимет вопрос об устройстве порядка, при котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем, главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Жан-Ноэль Барро.

    Нижняя палата парламента Франции утвердила процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.

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    23 сентября 2024, 00:05 • Новости дня
    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета

    Зеленский записал видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.

    По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.

    Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.

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    22 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе КВН.

    Отмечается, что заявление подали администрация кладбища и семья Маслякова. Также сообщается, что крест восстановлен, а для обеспечения безопасности на кладбище предприняты все необходимые меры, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях сообщили, что неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Полицией был задержан житель Москвы 2004 года рождения.

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    22 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    КСИР раскрыл сеть из действовавших в иранских провинциях агентов Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) выявил 12 израильских агентов, которые действовали в шести провинциях Ирана, говорится в заявлении ведомства.

    В сообщении говорится, что они «планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», передает ТАСС.

    Ранее в КСИР заявили, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов.

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    23 сентября 2024, 04:51 • Новости дня
    После отравления в Красноярском крае умер четвертый ребенок

    Прокуратура: После отравления в Красноярском крае умер четвертый ребенок

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноярском крае в селе Красная Сопка умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом, сообщили в прокуратуре региона.

    По данным надзорного ведомства, ночью умер  12-летний подросток, передает ТАСС.

    Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили, что следствие рассматривает употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества основными версиями гибели людей.

    Ранее сообщалось, что члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

    Напомним, в красноярском поселке трое детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

    Коментарии (17)
    22 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения химиотерапии
    Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения химиотерапии
    @ Panoramic/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супругу британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения курса химиотерапии, фото опубликовала газета Daily Mail.

    На фото, которое опубликовала газета, Кейт Миддлтон сидит на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого находится ее супруг. Издание уточняет, что супруги запечатлены, когда направлялись на воскресную службу, передает РИА «Новости».

    Издание также подчеркивает, что это первое фото принцессы, после того как она завершила курс химиотерапии.

    Ранее Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, отметив, что это огромное облегчение, однако путь к полному выздоровлению еще предстоит пройти.

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    22 сентября 2024, 13:49 • Новости дня
    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter

    Умеров: Украина добилась договоренностей по истребителям Gripen и Eurofighter

    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прогрессе в переговорах по поставкам истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon от Запада, а также заявил о предстоящих анонсах.

    По его словам, Украина ведет активные переговоры с западными партнерами по поводу поставок истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon, передает ТАСС. Умеров отметил, что уже достигнуты договоренности по передаче F-16 и Mirage, в то время как переговоры по другим самолетам продолжаются.

    По словам министра, ожидается, что вскоре будут достигнуты результаты, которые Украина сможет официально объявить. Умеров также подчеркнул необходимость обсуждения точного количества авиационных бригад и самолетов, которые будут переданы, добавив, что потребности Украины уже известны западным партнерам. Он выразил некоторую критику в адрес западных стран, указывая на то, что переговоры пока не привели к окончательным решениям.

    Ранее начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны вскоре могут поставить Украине истребители F-16. При этом американский генерал Джеймс Хекер отметил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на F-16 из-за отсутствия опыта. В то же время Дания объявила о намерении направить Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, как сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

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    23 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией

    Премьер-министр Дании Фредериксен потребовала снять ограничения на удары по России

    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила прекратить обсуждение красных линий и снять запрет на удары западным оружием по территории России, что может привести к резкой эскалации конфликта.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила желание видеть резкую эскалацию украинского конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Она подчеркнула, что публичная дискуссия о «красных линиях» была ошибочной. Фредериксен предложила прекратить разговоры о красных линиях и снять ограничения на удары западным оружием вглубь России.

    Она отметила, что западные страны не должны бояться принимать более решительные меры против России. По ее мнению, текущие ограничения создают видимость слабости и могут затруднить достижение целей в конфликте.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

    Коментарии (23)
    22 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сообщает ряд Telegram-канале.

    Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Кроме того, мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

    По предварительным данным, он находится под наркотическими веществами.

    Другой Telegram-канал пишет, что мужчине 19 лет, он страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

    Коментарии (2)
    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина», заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

    Коментарии (8)
    23 сентября 2024, 08:47 • Новости дня
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки на сумму более миллиарда рублей, в трех различных российских банках.

    Суд в Москве принял решение арестовать 43 банковских вклада, связанных с делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает РИА «Новости». Эти вклады находятся в трех российских банках и связаны с обвинениями Иванова в получении взятки.

    Обвинение в адрес Иванова связано с получением взятки в размере более 1 млрд рублей. В случае, если его вина будет доказана в суде, Иванову может грозить штраф, превышающий величину взятки в семьдесят или даже сто раз.

    Также судом рассматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных действий. Это решение суда является частью более широкого расследования, связанного с коррупцией в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России ходатайствует о продлении ареста Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Тем временем защита Иванова заявила, что он сдал свои заграничные паспорта и не может покинуть страну.

    Коментарии (13)
    Главное
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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