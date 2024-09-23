Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
«Калашников» завершил разработку пулемета РПЛ-20
Концерн «Калашников» завершил создание ручного пулемета РПЛ-20
Концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования, сообщили в концерне.
Как говорится в сообщении, «Калашников» завершил разработку нового легкого ручного пулемета РПЛ-20, сообщает ТАСС. Этот пулемет предназначен для эффективного поражения живой силы, огневых и транспортных средств противника. Разработка велась в двух вариантах – с длинами стволов 590 мм и 415 мм.
Пулемет РПЛ-20 оснащен современным оборудованием и приспособлениями, включая складной телескопический приклад с подъемной щекой и плечевым упором. Это позволяет применять его в различных условиях и с разными задачами. Также предусмотрена возможность установки широкого спектра оборудования, что делает его универсальным для использования военными подразделениями.
Официальная презентация РПЛ-20 состоится на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября. На выставке специалисты и потенциальные клиенты смогут оценить возможности и функциональность нового оружия.
«Калашников» представил новый ручной пулемет РПЛ-20. Кроме того, сообщалось, что Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна и заинтересована в принятии на вооружение этой модели.