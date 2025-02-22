Нетаньяху заявил о намерении Израиля вернуть всех заложников

Нетаньяху заявил о намерении вернуть всех 63 заложников из сектора Газа

Tекст: Мария Иванова

Израиль твердо намерен вернуть всех удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщает ТАСС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после освобождения шести заложников 22 февраля, в плену остаются 63 человека, часть из которых погибли.

Он отметил, что на данный момент было возвращено 192 заложника: 147 живыми и 45 погибшими. Из них 63 все еще удерживаются ХАМАС. Израильское правительство продолжит решительные действия по возвращению всех своих граждан.

Нетаньяху подчеркнул, что все выжившие освобожденные пройдут медосмотры и реабилитацию в больницах.

В ответ на освобождение шести заложников Израиль обязался выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам.

Соглашение о прекращении огня, заключенное 15 января между Израилем и ХАМАС, предусматривает освобождение заложников в три этапа, первый из которых продлится 42 дня, он включает в себя обмен пленными.

Напомним, в субботу ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста последнего из шести заложников, освобождаемых 22 февраля.

Накануне группировка передала тело израильской заложницы Шири Бибас Красному Кресту. Палестинское движение также заявило о намерении расследовать подмену тела израильской заложницы, потребовав от Израиля вернуть останки, переданные вместо него.