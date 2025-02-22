События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.6 комментариев
ХАМАС передало Красному Кресту последнего заложника
Международный комитет Красного Креста сообщил, что ХАМАС передало его сотрудникам последнего из шести заложников, освобождаемых 22 февраля.
Международный комитет Красного Креста уведомил израильскую армию о передаче последнего заложника представителями ХАМАС, передает ТАСС. Этот заложник является последним из шести освобождаемых 22 февраля.
В сообщении армейской пресс-службы говорится: «По информации, предоставленной МККК, им был передан еще один заложник и сейчас они направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа».
Ранее армия Израиля сообщила о передаче двух заложников Красному Кресту в Газе. Позже стало известно, что в лагере Нусейрат в секторе Газа палестинское движение ХАМАС передало еще троих израильских заложников представителям Красного Креста.