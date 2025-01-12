Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.10 комментариев
Лавров и Фидан обсудили шаги по урегулированию в Сирии
Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан обсудили урегулирование в Сирии
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили дальнейшие шаги по поддержке сирийского урегулирования, уделив внимание инклюзивному национальному диалогу с участием всех сторон, сообщили в МИД России.
Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию, сообщает МИД России.
Были рассмотрены возможности организации инклюзивного национального диалога, в который включатся все политические и этноконфессиональные силы Сирии, а также внешние игроки, способные содействовать разрешению конфликта.
В дополнение к основной теме Лавров и Фидан обменялись мнениями по вопросам международной и региональной проблематики, уделив особое внимание ситуации вокруг Украины. Обсуждение затронуло необходимость предотвращения действий, которые могут создать риски для энергетической безопасности, что также подчеркнули в МИД России в ходе диалога.
Ранее сообщалось, что Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде.
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о решимости предотвратить расчленение Сирии и сохранить ее унитарное устройство.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что неспособность бывшего президента Сирии Башара Асада справиться с социальными проблемами в условиях деструктивных шагов США привела к стремительному развитию ситуации в Сирии.