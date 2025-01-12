Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан обсудили урегулирование в Сирии

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию, сообщает МИД России.

Были рассмотрены возможности организации инклюзивного национального диалога, в который включатся все политические и этноконфессиональные силы Сирии, а также внешние игроки, способные содействовать разрешению конфликта.

В дополнение к основной теме Лавров и Фидан обменялись мнениями по вопросам международной и региональной проблематики, уделив особое внимание ситуации вокруг Украины. Обсуждение затронуло необходимость предотвращения действий, которые могут создать риски для энергетической безопасности, что также подчеркнули в МИД России в ходе диалога.

Ранее сообщалось, что Фидан намерен поднять вопрос снятия санкций с Сирии на встрече в Эр-Рияде.

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о решимости предотвратить расчленение Сирии и сохранить ее унитарное устройство.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что неспособность бывшего президента Сирии Башара Асада справиться с социальными проблемами в условиях деструктивных шагов США привела к стремительному развитию ситуации в Сирии.