Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.7 комментариев
Эрдоган заявил о готовности Турции предотвратить расчленение Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о решимости Турции предотвратить расчленение Сирии и сохранить ее унитарное устройство, готовясь к быстрой реакции при возникновении угрозы.
Эрдоган в своем обращении к нации, по итогам заседания кабинета министров, отметил, что страна не допустит расчленения соседней Сирии. По его словам, Турция намерена быстро реагировать на любые угрозы, которые могут поставить под вопрос унитарное устройство Сирии, передает ТАСС.
В конце декабря The Wall Street Journal писала, что новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неспособность бывшего президента Сирии Башара Асада справиться с социальными проблемами в условиях деструктивных шагов США привела к стремительному развитию ситуации в Сирии. Еще одной причиной стала оккупация со стороны США северо-восточных нефтеносных районов Сирии.