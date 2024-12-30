Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.18 комментариев
WSJ сообщила о трудностях восстановления экономики Сирии
WSJ: Эксперты сообщили о сложностях восстановления экономики Сирии
Новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями, сообщило издание The Wall Street Journal.
Новые власти Сирии, которые представляет исламская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), стремятся возродить экономику страны, разрушенную годами гражданской войны, сообщает The Wall Street Journal.
Основные проблемы включают восстановление контроля над нефтяными месторождениями и снятие западных санкций. ХТШ также планирует построить свободный рынок и наладить международное партнерство, передает РБК.
Ранее Сирия ежегодно зарабатывала от 3 до 5 млрд долларов на экспорте нефти, что составляло почти половину всех экспортных доходов. Однако после начала гражданской войны в 2011 году и наложения санкций прежнее правительство потеряло контроль над многими нефтяными месторождениями, особенно на северо-востоке страны, которые теперь контролируются курдскими формированиями.
Ситуацию усугубила инфляция. До войны 1 доллар стоил 50 сирийских фунтов, а к концу декабря 2024 года курс упал до 13 тыс. сирийских фунтов. Бизнесу приходится использовать машинки для подсчета наличных, которыми покупатели расплачиваются за товары.
Тем не менее, после падения прежнего правительства появились признаки улучшения. Сирийские бизнесмены отмечают снижение цен благодаря отмене системы взяток. Ранее контрабандные товары теперь продаются легально.
Восстановление Сирии требует значительных инвестиций. Экономисты оценивают необходимые расходы в более чем 400 млрд долларов. По словам вице-президента Торговой палаты Дамаска Мохаммада Халлака, для восстановления экономики необходимы знания, опыт и технологии, а также снятие санкций для полноценного функционирования банковской системы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неспособность бывшего президента Сирии Башара Асада справиться с социальными проблемами в условиях деструктивных шагов США привела к стремительному развитию ситуации в Сирии. Еще одной причиной стала оккупация со стороны США северо-восточных нефтеносных районов Сирии.