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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    18 комментариев
    16 октября 2026, 10:03 • Новости дня

    Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу

    Пекин потребовал от Израиля прекратить создание поселений на Западном берегу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал прекратить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Глава МИД Китая Ван И на встрече с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Азербайджане заявил о необходимости остановить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

    «Палестинский вопрос – величайшая историческая несправедливость этого столетия», – подчеркнул Ван И.

    Китайский министр добавил, что правильным путем решения проблемы является план создания двух государств. Кроме того, он назвал приоритетом полное открытие доступа в сектор Газа для предотвращения распространения гуманитарной катастрофы.

    Ван И также выразил готовность Пекина работать с международным сообществом, чтобы побудить все стороны конфликта вернуться к диалогу и искать пути политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. В прошлом месяце Китай заявил о готовности содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке. Весной СМИ сообщали, что Иран купил спутник у Китая для ударов по американским базам.

    15 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Аль-Малики: Жертвами атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда стали 17 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак йеменских мятежников-хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 330 ранены, сообщил представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

    «Семнадцать человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида», – заявил аль-Малики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Он добавил, что с начала обострения конфликта по территории Саудовской Аравии хуситы выпустили 1104 ракеты и 1135 беспилотников.

    Аль-Малики также сообщил об уничтожении силами коалиции 127 складов мятежников в горах Йемена и множества пусковых установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за этих атак министр экономики Японии отменил визит в королевство.

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    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    15 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Иранская делегация покинула саммит в Баку во время речи президента Израиля

    Tasnim: Иран покинул зал на саммите в Баку при выступлении президента Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади ушла из зала на саммите СВМДА в Баку в знак протеста во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Иранские представители в знак протеста вышли из зала заседания на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку в момент начала речи президента Израиля Ицхака Герцога, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Примеру иранской делегации, во главе которой находится заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, последовали дипломаты еще 12 государств. В их числе оказались представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана.

    В настоящее время участницами СВМДА являются 28 стран. Мероприятие проходит 15 октября, российскую сторону на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Баку с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    В среду российский министр прибыл в азербайджанскую столицу на саммит СВМДА.

     Дипломатическое ведомство официально анонсировало его участие в этом мероприятии.

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    15 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке на президентский дворец в Йемене погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения и народонаселения Йемена Касем Бхейбах заявил, что в результате удара йеменского мятежного движения «Ансар Алла» по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене погибли пять человек.

    По словам Бхейбаха, пять человек погибли и 16 пострадали в результате террористической атаки хуситов на президентский комплекс Аль-Маашик в Адене, передает ТАСС.

    По данным СМИ, по президентскому дворцу Аль-Маашик было выпущено не менее четырех ракет, в районе комплекса прогремело пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства при атаке не пострадали. Ранее министерство информации республики сообщало о гибели двух сопровождавших премьера лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене.

    При обстреле резиденции на юге Йемена погибли два человека.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по Эр-Рияду.

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    16 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией

    Си Цзиньпин призвал «вырвать больные деревья» при борьбе с коррупцией

    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией
    @ XINHUA/Ding Haitao/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем или срубить все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

    Китайский лидер выступил с рядом резких предупреждений в адрес правящей Коммунистической партии в преддверии крупного партийного съезда, пишет South China Morning Post.

    Фрагменты январской речи главы государства на пятом пленуме Центральной комиссии по проверке дисциплины опубликовал ведущий партийный журнал «Цюши».

    «Борьба с коррупцией – это главная битва, которую мы не можем позволить себе проиграть и не должны проигрывать никогда. Мы не можем остановиться ни на мгновение или отступить хотя бы на полшага... [Мы должны] вырывать с корнем или рубить «больные деревья» там, где это необходимо», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МИД России допустили встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. В августе председатель КНР сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений. В июле он заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии.

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    15 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Премьер Испании оценил потери ЕС от конфликта США с Ираном

    Премьер Испании Санчес оценил потери ЕС от войны с Ираном в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном стоил Европейскому союзу более чем 100 млрд евро.

    «Растет дороговизна жизни, в частности цены на энергию, которые подрывают покупательную способность европейцев, конкурентоспособность предприятий и отраслей промышленности», – заявил Санчес по прибытии на саммит ЕС в Брюссель, передает ТАСС.

    США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения в части Ормузского пролива.

    Впоследствии администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы и переходе к экономическому давлению с помощью санкций. 10 октября президент США не исключил возможности новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что США разработали план удара по Ирану мощнейшей неядерной авиабомбой.

    В понедельник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов.

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    15 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Каллас потребовала отправить дополнительные корабли Евросоюза в Красное море

    Каллас призвала страны Евросоюза отправить военные корабли в Красное море

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала государства Евросоюза выделить дополнительные военные корабли для участия в военно-морской операции Aspides в Красном море.

    «Мы также оказываем содействие безопасности в регионе посредством нашей операции Aspides. Мы призываем государства-члены направить больше кораблей для участия в этой операции, чтобы мы могли сопровождать больше судов через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, поскольку это жизненно важный торговый маршрут», – заявила Каллас, передает РИА «Новости».

    Операция Aspides была учреждена в феврале 2024 года для защиты торговых судов от нападений в Красном море и прилегающих водах. Мандат миссии продлен до 28 февраля 2027 года.

    Ранее глава европейской дипломатии отмечала, что для полноценного выполнения задач операции требуется более десяти военных кораблей, тогда как в сентябре в ней участвовали только шесть. При этом страны объединения не спешат направлять свои силы для участия в миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас заявила о неспособности Евросоюза собрать десять кораблей для операции в Красном море.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.

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    15 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    При обстреле президентского дворца на юге Йемена погибли два человека

    При обстреле хуситами президентского дворца в Адене погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела президентского дворца в Адене со стороны движения «Ансар Аллах» погибли два человека и шесть получили ранения, сообщили власти Йемена.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по президентскому дворцу в Адене на юге Йемена, передает РИА «Новости».

    «В результате обстрела президентского дворца Маашик со стороны «Ансар Аллах» погибли два человека, еще шестеро получили ранения», – сообщил источник агентства в органах власти Адена.

    Отмечается, что обстрел привел к значительным материальным разрушениям на территории дворца, где заседает международно признанное правительство Йемена.

    Ранее хуситы заявили об обстреле оперативного штаба саудовских сил, который размещался в президентском дворце в Адене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Во вторник Дональд Трамп пригрозил движению из-за ударов по королевству.

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    15 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа

    Израильские военнослужащие уничтожили туннель ХАМАС длиной 1,5 км на юге Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В южной части сектора Газа израильские инженерные подразделения ликвидировали подземный туннель палестинского движения ХАМАС протяженностью полтора километра.

    Военнослужащие Израиля заблокировали и взорвали подземный туннель палестинских радикалов на юге анклава, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    «В южной части сектора Газа инженерные подразделения совместно со спецподразделением «Яхалом“ заблокировали и уничтожили подземный туннель протяженностью около 1,5 км, проходящий под «желтой линией». Внутри туннеля были обнаружены помещения, предназначенные для использования террористами ХАМАС», – заявили в ведомстве.

    В пресс-службе добавили, что армейские подразделения развернуты в районе сектора Газа в рамках соглашения о прекращении огня и продолжат действовать в целях устранения любых непосредственных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник израильские военные уничтожили пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.

    Ранее Израиль ликвидировал командира спецназа ХАМАС.

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    15 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    В Британии сняли с продаж книги Руни из-за поддержки пропалестинской группы

    Издательство Faber отказалось продавать книги Руни в Британии из-за Палестины

    Британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки ею запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.

    «После проведения консультаций и после моего согласия издательство Faber приняло решение, что больше не может продавать мои работы в Великобритании», – заявила Руни газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    В 2025 году писательница опубликовала статью в поддержку Palestine Action после того, как британские власти внесли группу в список террористов. Руни также обещала направлять средства от продаж книг на ее поддержку.

    В прошлом году она отменила поездку в Британию за премией Sky Arts Awards, опасаясь задержания из-за своих заявлений.

    Palestine Action запретили после акции на авиабазе Брайз-Нортон: активисты проникли туда, повредили два самолета Airbus Voyager и залили турбины красной краской. Свои действия они объяснили тем, что с этой базы ВВС Британии ежедневно летают на кипрскую базу Акротири, задействованную в операциях в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action.

    В Британии на акциях против запрета группы задержали более 100 человек.

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    16 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Партия Нетаньяху уступила лидерство в Израиле
    Партия Нетаньяху уступила лидерство в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    По результатам нового опроса общественного мнения, партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опустилась на второе место, а арабские политические силы достигли рекордных показателей.

    Согласно результатам нового опроса газеты Maariv, партия «Ликуд» потеряла два мандата и получила бы 18 мест в Кнессете, тогда как арабские партии в сумме набрали рекордные 14 мандатов, пишет Israel National News.

    Если бы выборы состоялись сейчас, крупнейшей фракцией в израильском парламенте стала бы партия Гади Айзенкота с 21 мандатом. Третье место занял бы блок Нафтали Беннета и Яира Лапида с 13 местами. Четыре политические силы, включая партию «Наш дом Израиль», получили бы по восемь мандатов.

    Нынешние партнеры по коалиции получили бы 47 мандатов, а левоцентристский блок – 51. Появление новых политических объединений правого толка может привести к равенству сил между правым и левоцентристским политическими лагерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами. В прошлом месяце Центральная избирательная комиссия Израиля отстранила ведущие арабские партии от участия в голосовании. Израильский премьер предложил лишать гражданства за критику армии.

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    16 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    МИД Китая назвал нереалистичным требование США о ядерном разоружении

    В Пекине сочли нереалистичным призыв США к ядерному разоружению Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала необоснованным и нереалистичным требование президента США Дональда Трампа к Пекину присоединиться к переговорам о ядерном разоружении.

    Пекин отказался участвовать в предложенных Вашингтоном переговорах по контролю над вооружениями, передает ТАСС.

    «На текущем этапе требование к Китаю принять участие в так называемых переговорах о ядерном разоружении является несправедливым, необоснованным и нереалистичным», – подчеркнула Мао Нин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Китай выступили за режим нераспространения ядерного оружия.

    В апреле США передали Москве и Пекину предложения по контролю над арсеналами.

    В феврале Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерные вооружения.

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    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

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    16 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

    Армия Израиля уничтожила участника нападения 7 октября командира ХАМАС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильские военные нанесли удар по северной части сектора Газа, в результате которого был ликвидирован командир военного крыла ХАМАС Мохаммед Абд аль-Халек Хала, проникший в Израиль 7 октября.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении Мохаммеда Абд аль-Халек Халы, который руководил штабом по производству оружия в военном крыле ХАМАС. Он отвечал за создание вооружений и способствовал наращиванию военной мощи группировки по всему сектору Газа, сообщает Israel National News.

    Отмечается, что этот командир участвовал в нападении на Израиль 7 октября.

    В ходе отдельного удара в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа израильские силы ликвидировали Ахмада Джабрина Тауфика Далхана, состоявшего в военном крыле «Исламского джихада».

    Оба они занимались подготовкой атак на солдат ЦАХАЛ и израильских граждан, а также пытались восстановить возможности своих организаций, систематически нарушая режим прекращения огня. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба для мирных жителей, включая использование высокоточных боеприпасов и наблюдение с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. Во вторник Израиль уничтожил пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе. В воскресенье Израиль уничтожил в секторе Газа командира спецназа ХАМАС.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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