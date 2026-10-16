«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу
Пекин потребовал от Израиля прекратить создание поселений на Западном берегу
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал прекратить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан.
Глава МИД Китая Ван И на встрече с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Азербайджане заявил о необходимости остановить принудительное создание поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.
«Палестинский вопрос – величайшая историческая несправедливость этого столетия», – подчеркнул Ван И.
Китайский министр добавил, что правильным путем решения проблемы является план создания двух государств. Кроме того, он назвал приоритетом полное открытие доступа в сектор Газа для предотвращения распространения гуманитарной катастрофы.
Ван И также выразил готовность Пекина работать с международным сообществом, чтобы побудить все стороны конфликта вернуться к диалогу и искать пути политического урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа. В прошлом месяце Китай заявил о готовности содействовать безопасности морских путей на Ближнем Востоке. Весной СМИ сообщали, что Иран купил спутник у Китая для ударов по американским базам.