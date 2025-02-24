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    Германия снова разделилась на восток и запад

    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    24 февраля 2025, 14:22 Мнение

    Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    Исход выборов в Германии оказался близким к тому, что предполагали социологи. Победителем стал консервативный блок ХДС/ХСС, набравший 28,5%. Христианские демократы одержали победу почти во всех западных землях страны, а Христианско-социальный союз в который уже раз первенствовал в Баварии. Лидер христианских демократов Фридрих Мерц наверняка станет новым канцлером и будет формировать новую правящую коалицию – вероятнее всего, с социал-демократами.

    Настоящим провалом стали выборы для правящей Социал-демократической партии и лично для уходящего канцлера Олафа Шольца. На выборах в Европарламент минувшим летом они получили менее 15%. Сейчас чуть лучше – 16%, но всё равно речь идет о худшем результате партии в послевоенной истории страны. Социал-демократы смогли первенствовать только в традиционно «красных» портовых городах на западе, приравненных к федеральным землям – Гамбурге и Бремене. И теперь им уготовлена участь младших партнеров по правящей коалиции.

    «Зеленые» показали, что у них есть идеологически мотивированный электорат. Его основу традиционно составляет гуманитарная интеллигенция и разного рода активисты – экологические, феминистские и т. д. Плюс, ввиду их приверженности политике «открытых дверей» и терпимости к иммигрантам, за них голосуют многочисленные выходцы из Турции, Ближнего Востока и стран Африки. 11% – вполне неплохой показатель. В основном за них голосовали в крупных и средних городах западных земель, а также в Берлине.

    Подлинным триумфатором выборов стала правая «Альтернатива для Германии». Опросы пророчили ей около 20%, в итоге получился 21%. АдГ смогла значительно улучшить показатели летних выборов в Европарламент и победила во всех регионах бывшей ГДР, где она набрала более трети голосов. При этом и в западных землях она везде получила свыше 10%. И теперь партия становится второй по влиянию политической силой. И хотя в правительство АдГ не возьмут, с ней уже считаются. Тот же Мерц объявил о предстоящем ужесточении миграционной политики.

    Уверенно с 8,5% прошла в Бундестаг «Левая партия». Причем если раньше за нее голосовали преимущественно в восточных землях, то теперь результат распределился более равномерно. Очевидно, что ей отдали предпочтение бывшие избиратели социал-демократов, которые остались недовольны Шольцем. А вот отколовшемуся от нее «Союзу Сары Вагенкнехт» не повезло – он недобрал всего три сотых процента для взятия пятипроцентной планки. При этом ССВ весьма неплохо выступал в восточных землях, набрав там около 10%.

    Наконец, громче всех провалились либералы из Свободной демократической партии, получив всего 4,3%. Их лидер, бывший министр финансов Кристиан Линднер объявил об уходе из политики. Очевидно, что безоговорочная ориентация на прежнюю администрацию США вышла партии боком. Даже на западе страны она набрала более пяти процентов всего в двух землях, а на востоке провалилась с треском.

    Обращает на себя внимание то, насколько по-разному голосовали немцы в разных частях страны. Жители бывшей ГДР отдали свое предпочтение АдГ, на что есть несколько причин. Главная из них – недовольство миграционной политикой и четырьмя крупными терактами за последние полгода. Наезды на людей в Магдебурге и Мюнхене, «мигрантская» поножовщина в Золингене и Ашаффенбурге, естественно, вызвали вопросы к способности «традиционных» партий обеспечить безопасность бюргеров. К тому же на содержание приезжих выделяются огромные деньги, что дополняет претензии к безопасности претензиями социально-экономическими.

    Но при всей важности миграционного сюжета, при изначально более высоком уровне немецкого национального «я» в восточных землях, успех АдГ зиждется не только на грубейших просчетах миграционной политики. Восточные немцы давно недовольны экономической и региональной политикой. За почти 35 лет существования в единой стране ни одно правительство не сделало ничего, чтобы крупные компании переехали в эту часть Германии и основную часть налогов платили там. В итоге безработица на востоке Германии выше, и 20 тысяч «осси» ежегодно переезжают на запад. Естественно, что если «системные силы» остаются глухими к чаяниям жителей Саксонии или Тюрингии, то голосуют за других, несистемных.

    Плюс – на уже имеющееся недовольство накладывается поддержка Украины за счет немецких налогоплательщиков. А разрыв с Россией оборачивается ростом коммунальных тарифов и цен, которые бьют по карману простых бюргеров. К тому же связи с Россией многих из них обеспечивали работой – и многие ее лишились. Особенно остро это чувствуется именно на востоке, где формулируют примерно так: «Вместо того, чтобы дать деньги нам, вы платите их Украине и иммигрантам с Ближнего Востока».

    Готовность прислушаться к жителям бывшей ГДР изъявила как раз «Альтернатива для Германии». Именно она говорит о том, что безопасность немцев должна стоять выше поддержки Украины, а потому Россия просто не может быть большей угрозой безопасности страны, чем плохо контролируемая миграция и исламизм. И все силы спецслужб надо направить на борьбу с этими угрозами, а не с Россией, которая простым немцам ничем не угрожает.

    Вместе с правыми высокий результат в этой части Германии показали также Левая партия и «Союз Сары Вагенкнехт». Мотивы голосования за них во многом схожи с аргументами в поддержку правых. Они тоже во многом сыграли на недовольстве поддержкой Украины в восточных землях («Левые» критикуют СВО, однако выступают против поставок оружия ВСУ). Их избирателям особенно созвучны антифашистские лозунги. Видя, кто является героями на современной Украине, у них закрадываются стойкие сомнения в том, что Германия должна помогать такой стране оружием. Потому им хотелось бы, чтобы Германия, ЕС и НАТО скорее договорились с Россией, а немецкие власти занялись внутренними делами.

    А вот наиболее воинственно настроенные к России «Зеленые» и свободные демократы основную поддержку получили в более зажиточных западных землях. Там живет больше творческой интеллигенции и активистов, больше иммигрантов, голосующих за первых. Там же выше доля среднего бизнеса, банковских служащих и самозанятых, традиционно поддерживающих СвДП. На западе более живучи стереотипы о России как о «страшном азиатском варваре». Естественно, что здесь и больше тех, кто готов увеличить поддержку Украины. В отличие от «осси», у «весси» еще водятся лишние денежки на такое. Пока водятся…

    Что касается ХДС и социал-демократов, то раньше голоса за них распределялись на востоке и западе более-менее равномерно. Теперь стал очевиден больший уклон в сторону запада, поскольку «осси» всё чаще возлагают на них нерешенность своих проблем. И если так дело пойдет – избежать прихода к власти в восточных землях АдГ станет невозможно. И для России это будет весьма положительная новость: немецким властям придется меньше думать об Украине, и больше – о людях в Дрездене, Магдебурге или Эрфурте.

    Наконец, отметим голосование в Баварии. Местный ХСС в очередной раз одержал победу, но за счет чего? Во многом за счет того, что его лидер и местный премьер Маркус Зёдер занимает более жесткую позицию по мигрантам, нежели партнеры по ХДС. Кроме того, он не позволяет себе столь же воинственных речей в отношении России, как Мерц. Укрепилась здесь и АдГ. В целом баварцы всегда отличались большей консервативностью, чем другие немцы. С высоким уровнем национального «я», где-то сопоставимым с восточными землями. И результат голосования это подтвердил.

    Данные выборы показали, что Германия остается очень неоднородной страной с большим уровнем разницы между землями. И любому правительству придется заниматься этим вопросом, если они не хотят везде на востоке получить земельные правительства с участием АдГ. А наиболее тревожно для немецкой элиты то, что и в западных землях результат «Альтернативы» прилично вырос. И считать ее партией исключительно «осси» нельзя. Во всех западных землях у нее двузначный результат.

    Итог немецких выборов для России внушает осторожный оптимизм. Избиратели на востоке Германии дали понять, что нельзя ставить внешнюю политику вперед внутренней. И сначала надо разобраться с мигрантами и экономическими «перекосами» в развитии отдельных земель, а потом уже думать о России и Украине. Да и среди «весси» таких немало. Потому есть шанс, что военная поддержка ВСУ от Германии сократится хотя бы для того, чтобы за «несистемщиков» голосовала не треть избирателей, как сейчас, а еще больше. 

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