Рар: Выборы в Бундестаг еще больше раскололи Германию

Политолог Рар: Мерц вместо решения реальных проблем будет бороться с АдГ и Москвой

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы видим, как системные немецкие партии объединяются против «Альтернативы для Германии» (АдГ), чтобы остаться у власти. При этом в будущей правительственной коалиции не будет «Зеленых», часть их электората ушла к «Левым», которые более ясно проповедуют цели социальной справедливости. Фридрих Мерц будет объединяться с социал-демократами, другого варианта нет», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

«Нынешний глава Минобороны Борис Писториус сохранит пост и также станет вице-канцлером. Они с Мерцем могут пойти на еще большее охлаждение отношений с президентом США Дональдом Трампом из-за его сближения с Москвой. Для Берлина поражение Украины будет означать, что европейская безопасность покалечена. Поэтому новые немецкие власти постараются милитаризировать Европу против России. Вопрос в том, пойдут ли по этому пути другие европейские страны», – продолжил он.

«В общем, вместо того чтобы сосредоточиться на главных проблемах, таких как миграция, падение индустриального уровня, раздутые социальные бюджеты, энергетический кризис, правительство Мерца будет бороться с АдГ и Москвой. Но ответа на основной вызов: где взять денег на развитие страны – правительство не найдет», – резюмировал аналитик.

«Примечательно и то, что выборы еще больше раскололи Германию. В восточных землях с большим отрывом выиграла АдГ, а в западных – ХДС/ХСС. Это будет сказываться на дальнейшей внутренней политике страны и способствовать размежеванию общества», – спрогнозировал собеседник.

На прошедших в Германии в воскресенье досрочных парламентских выборах победил альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

«Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

ХДС/ХСС не имеют абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому им придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Любопытно, что немцы в этот раз показали рекордную явку – 83,5% – с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle*.

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «возможности тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

При этом он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.