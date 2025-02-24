Партии Вагенкнехт не хватило 13,4 тыс. голосов для попадания в Бундестаг

Партии Вагенкнехт не хватило 13,4 тыс. голосов для прохождения в Бундестаг

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает ЦИК Германии, партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (BSW) не достигла необходимого порога в 5% для прохождения в Бундестаг, набрав 2,4 млн голосов, что составляет 4,972% от общего числа голосов. Это значит, что партии не хватило 13,4 тыс. голосов, передает ТАСС.

Представитель BSW Фабио Де Маси выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми столкнулись немецкие избиратели за рубежом при голосовании по почте, что, по его мнению, могло затронуть 230 тыс. избирателей. Де Маси также намекнул на возможность оспорить результаты выборов в Конституционном суде.

Он указал на ложные публикации экзитполов в социальных сетях, которые якобы показывали низкую поддержку BSW утром в день голосования. Впоследствии телеканал ARD опроверг причастность к этим публикациям, и Де Маси заявил о необходимости уголовного расследования.

Ранее сообщалось, что партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в Бундестаг.

Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

