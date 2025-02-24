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    Назван победитель выборов в Германии
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    4 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 10:10 • Новости дня

    Партии Вагенкнехт не хватило 13,4 тыс. голосов для попадания в Бундестаг

    Партии Вагенкнехт не хватило 13,4 тыс. голосов для прохождения в Бундестаг

    Tекст: Вера Басилая

    Партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» не хватило 13,4 тыс. голосов для преодоления пятипроцентного барьера на выборах в Бундестаг, свидетельствуют данные ЦИК Германии.

    Как сообщает ЦИК Германии, партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (BSW) не достигла необходимого порога в 5% для прохождения в Бундестаг, набрав 2,4 млн голосов, что составляет 4,972% от общего числа голосов. Это значит, что партии не хватило 13,4 тыс. голосов, передает ТАСС.

    Представитель BSW Фабио Де Маси выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми столкнулись немецкие избиратели за рубежом при голосовании по почте, что, по его мнению, могло затронуть 230 тыс. избирателей. Де Маси также намекнул на возможность оспорить результаты выборов в Конституционном суде.

    Он указал на ложные публикации экзитполов в социальных сетях, которые якобы показывали низкую поддержку BSW утром в день голосования. Впоследствии телеканал ARD опроверг причастность к этим публикациям, и Де Маси заявил о необходимости уголовного расследования.

    Ранее сообщалось, что партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в Бундестаг.

    Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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    23 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Шольц собрался остаться в Бундестаге даже при потере поста канцлера Германии

    Шольц заявил о намерении остаться в Бундестаге на весь срок полномочий даже в случае потери поста канцлера Германии

    Шольц собрался остаться в Бундестаге даже при потере поста канцлера Германии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что останется в Бундестаге на весь срок полномочий, даже если Социал-демократическая партия Германии проиграет выборы и он потеряет пост главы правительства.

    «Это было решено уже давно», – заявил Шольц в конце своей предвыборной кампании в Потсдаме. Даже в случае поражения СДПГ на выборах у Шольца сохраняются высокие шансы победить в своем округе в Потсдаме и получить прямой мандат, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    24 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место

    Блок ХДС/ХСС и партия «Альтернатива для Германии» набрали 28,6% и 20,8% голосов на выборах в бундестаг

    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии, в которую входит нынешний канцлер Олаф Шольц. СДПГ получила 16,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Это для социал-демократов худший результат в истории партии, передает ТАСС.

    Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг.

    В новом парламенте ХДС/ХСС получит 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «Зеленые» – 85, Левая партия – 64. Еще одно место достанется беспартийному депутату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична. Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу.


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    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    23 февраля 2025, 20:34 • Новости дня
    Exit poll: Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в парламент Германии с 29%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов, согласно данным exit poll от Infratest dimap.

    На прошедших досрочных выборах в бундестаг Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем, получил наибольшую поддержку избирателей. Как сообщает РИА «Новости», согласно данным exit poll, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, блок набрал 29% голосов.

    Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с председателем Алисой Вайдель заняла второе место с 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, оказалась на третьем месте, набрав 16%.

    На четвертом месте оказались «Зеленые» под руководством вице-канцлера Роберта Хабека с результатом 13,5%. Партия «Левые» собрала 8,5% голосов, «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) – 4,7%, а Свободная демократическая партия (СвДП) – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    23 февраля 2025, 22:28 • Новости дня
    Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на выборах в бундестаг

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на досрочных выборах в немецкий парламент

    Tекст: Антон Антонов

    Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг, заявил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц и призвал к скорейшему формированию правительства.

    «Мы, ХДС/ХСС, победили на этих выборах в бундестаг 2025 года», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Выступая в штаб-квартире ХДС в Берлине, он подчеркнул, что важно как можно скорее сформировать «дееспособное правительство» Германии. «Мир там, снаружи, не ждет нас», – добавил он. Мерца также отметил, что осознает ответственность и понимает, что задача формирования правительства будет непростой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение социал-демократов на выборах. По результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы могут получить лишь 107 мест. Явка на выборах достигла рекордных 83%.



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    23 февраля 2025, 23:28 • Новости дня
    Шольц отказался от участия в возможных переговорах о коалиции СДПГ с ХДС/ХСС

    Шольц отказался участвовать в возможных переговорах его партии о формировании коалиции в парламенте Германии с блоком Мерца

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет участвовать в возможных переговорах Социал-демократической партии Германии о формировании парламентской коалиции. В свою очередь, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что не желает видеть в коалиции «Зеленых».

    «Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

    Как пишет Bild, после поражения СДПГ на выборах в бундестаг Шольц отметил, что не сожалеет о своей кандидатуре на пост канцлера.

    В свою очередь, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, возглавляющий ХСС (в блоке с ХДС побеждает на выборах), не видит возможности создания стабильного правительства в коалиции с партией «Зеленые». «У «Зеленых» был шанс. Они им не воспользовались. В итоге они и Социал-демократическую партию подтолкнули к такому слабому результату. И поэтому я считаю, что создавать правительство с «Зелеными» – это самый настоящий запретный путь», – сказал он.

    Лидер свободных демократов Кристиан Линднер заявил о намерении покинуть политику, если его партия не пройдет в бундестаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партии Шольца, Линднера и «Зеленые» составляли правящую коалицию, распад которой и привел к нынешним досрочным выборам.

    Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства.

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    24 февраля 2025, 04:16 • Новости дня
    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг

    «Союз Сары Вагенкнехт» не смог набрать 5% голосов на выборах в бундестаг

    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    Партия Вагенкнехт набрала 4,972% голосов избирателей при пороге входа в 5%. У СвДП, которая ранее была частью правительственной коалиции, 4,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Председатель СвДП, экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил, что уходит из политики после провала его партии на досрочных парламентских выборах, передает ТАСС.

    Напомним, победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место. ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.

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    22 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Товарооборот России и Германии сократился в шесть раз при Шольце

    Tекст: Александра Юдина

    Товарооборот между Россией и Германией за время правления канцлера Олафа Шольца уменьшился в шесть раз, составив в прошлом году лишь 9,4 млрд евро в сравнении с 59,7 млрд евро в 2021 году, свидетельствуют расчеты по данным немецкой статслужбы и Банка России.

    Торговля между Россией и Германией за время правления Шольца резко снизилась на фоне европейских санкций, передает РИА «Новости».

    Так, в 2021 году объем торговли составлял 59,7 млрд евро, тогда как в прошлом году он сократился до 9,4 млрд евро. Доля Германии в внешнеторговом обороте России упала до 1,3% с 7,1%, что значительно снизило ее статус как торгового партнера России.

    Российский экспорт в Германию в прошлом году составил 1,8 млрд евро, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 33,1 млрд евро.

    Германский экспорт в Россию также уменьшился: с 26,6 млрд евро в 2021 году до 7,6 млрд евро в прошлом году. Этот спад в торговле связан с усилением санкций и изменением политической обстановки в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.

    Напомним, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

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    22 февраля 2025, 17:00 • Новости дня
    Spiegel: НАТО расширит трубопроводы для снабжения войск в Европе
    Spiegel: НАТО расширит трубопроводы для снабжения войск в Европе
    @ Werner Lang/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический Альянс планирует построить трубопроводы через Германию в Польшу и Чехию для снабжения войск топливом в случае конфликта с Россией, пишет Spiegel.

    Издание Spiegel сообщает, что НАТО планирует продлить два военных трубопровода, существующих в Германии еще со времен холодной войны, в Польшу и Чехию, передает РИА «Новости». Это позволит снабжать войска керосином и дизелем в случае вооруженного конфликта с Россией.

    По информации издания, в Чехии и Польше также будет построена новая трубопроводная инфраструктура. Это позволит, например, снабжать топливом бундесвер, который планируется разместить в Литве. Предполагается также, что новые трубопроводы будут соединены с существующей инфраструктурой в Северной и Центральной Европе NEPS и CEPS.

    Стоимость прокладки трубопроводов в Германии составит около 1,7 млрд евро, в то время как общая стоимость всего проекта, который планируется завершить в течение 20-25 лет, составит 21 млрд евро, пишет издание. Из них 3,5 млрд евро готова выделить Германия. Однако в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, финансирование проекта может оказаться под угрозой.

    Строительство также может столкнуться с трудностями из-за планируемого прохождения трубопроводов через частные владения и национальные парки. Министерство обороны Германии надеется урегулировать эти вопросы мирным путем или посредством лишения владельцев имущества прав на недвижимость, говорится в материале.

    Ранее начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна быть готова к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться в течение ближайших пяти лет.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщал, что Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.

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    21 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Германии предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов

    Опрос показал рост популярности АдГ и снижение поддержки основных партий в Германии

    Германии предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне растущей поддержки ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и снижения популярности традиционных партий, предстоящие выборы в Германии могут привести к сложным коалиционным переговорам, которые могут затянуться на месяцы, пишут СМИ.

    Как сообщает Reuters, перед выборами в Германии, которые пройдут в воскресенье, политические партии столкнулись с изменением настроений избирателей. Согласно опросу, проведенному Forsa, консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца потерял один процентный пункт, опустившись до 29%, в то время как «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила свои позиции, достигнув 21%.

    Партия канцлера Олафа Шольца, Социал-демократы, ослабила свои позиции на один пункт и теперь имеет 15% поддержки. «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) остались в своих позициях с 13% и 5% соответственно, а «Левая» партия немного укрепила свои позиции до 8%.

    Из-за отказа всех партий сотрудничать с АдГ формирование коалиции может потребовать трехстороннего союза. Для победы Мерцу, согласно опросам, потребуется объединение с СДПГ и «Зелеными» или с СДПГ и ФДП, что усложняет переговоры, а коалиционные обсуждения могут затянуться.

    На фоне сложных переговоров Шольц может остаться временным лидером, однако ему будет сложно принимать важные решения по управлению экономикой. Сложившаяся ситуация напоминает распад трехсторонней коалиции Шольца, которая просуществовала всего три года. Однако такая форма правления может стать более распространенной из-за роста Адг.

    Кроме того, в ходе недавних дебатов Мерц и Шольц продемонстрировали готовность к сотрудничеству, несмотря на напряженные отношения. В ответ на вопрос о совместной работе, оба лидера выразили согласие на сотрудничество, что свидетельствует о смягчении предвыборной кампании.

    Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля, где действующий канцлер Олаф Шольц представляет СДПГ, а его основными соперниками станут кандидаты от ХДС/ХСС и «зеленых». АдГ представлена сопредседателем партии Алис Вайдель.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

    Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал поддержку Маска партии «Альтернатива для Германии» отвратительной и опасной для демократии в Европе.

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    21 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Немецкая АдГ решила добиваться отмены санкций против России

    Немецкая партия АдГ решила добиваться добиваться отмены санкций и восстановления отношений с Россией

    Немецкая АдГ решила добиваться отмены санкций против России
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» намерена добиваться отмены санкций против России и возобновления диалога на уровне правительств.

    Депутат бундестага и заместитель председателя парламентской группы по США Харальд Вайель заявил, что если АдГ войдет в правительственную коалицию, она будет настаивать на отмене европейских санкций против России через Совет министров Европейского союза, сообщает Lenta.ru.

    Профессор Вайель также подчеркнул желание партии поддерживать ремонт газопроводов «Северного потока» и восстановление энергетического сотрудничества с Россией. Вайель добавил, что АдГ намерена прекратить государственную пропаганду, формирующую в Германии образ неизбежной войны с Россией.

    Еще один представитель АдГ, депутат бундестага Марк Бернхард, подчеркнул важность возобновления диалога с Россией на уровне правительств. Он отметил, что без диалога отношения невозможны и необходимо искать компромиссы. Бернхард отмечает, что АдГ является единственной партией в Германии, которая открыто ведет диалог с Россией, в отличие от других политических сил и нынешнего правительства.

    Ранее «Альтернатива для Германии» внесла в предвыборную программу пункт, предполагающий немедленное снятие санкций с России и восстановление газопроводов «Северные потоки».

    Также «Альтернатива для Германии» обошла социал-демократов по популярности в Германии.

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    23 февраля 2025, 21:47 • Новости дня
    Exit poll предсказал блоку ХДС/ХСС 186 мест в бундестаге

    Exit poll: ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге на выборах в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    По результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы Олафа Шольца могут получить лишь 107 мест, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков, проведенного телеканалом ZDF.

    Блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 186 мест в бундестаге из 630. Это показатель опроса, проведенного на выходе с избирательных участков. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также показала сильный результат, она может получить 131 мандат, передает РИА «Новости».

    Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, по предварительным данным, может занять 107 мест. В свою очередь, «Зеленые» нацелены на 81 мандат, а «Левые» ожидают 58 мест.

    Интересно, что партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) и свободные демократы (СвДП) могут претендовать по 33 мандата. Однако остается вопрос, смогут ли они преодолеть проходной порог в пять процентов.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    22 февраля 2025, 00:14 • Новости дня
    Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать ФРГ на США

    Захарова выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после призыва министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок оказать давление на США задалась вопросом, как может повлиять на Вашингтон Берлин.

    Захарова в Telegram-канале выразила сомнения в способности Германии оказать давление на США, если Вашингтон перестанет поддерживать либеральные демократии Европы.

    «Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?» – задала вопрос дипломат, и указала, что в Конституции ФРГ до сих пор содержатся упоминания об «оккупационном режиме» и «оккупационных властях».

    Захарова подчеркнула, что на территории Германии уже находится 30 тыс. американских военных, а ядерное оружие США в этой стране не контролируется немецким правительством. Она также отметила, что немецкий бизнес «обескровлен», в том числе после диверсий на «Северных потоках», которые, по ее мнению, были сделаны по приказу предыдущей администрации США.

    По мнению Захаровой, первый «слом эпох» лишил немцев благополучной жизни, и она выразила опасения, чего можно ждать от второго. Захарова отметила, что, несмотря на то, сколько зла принес немецкий режим, она испытывает жалость к немцам, особенно к восточным, так как «среди них много достойных и умных людей, антифашистов и истинных патриотов»

    Захарова также прокомментировала термин Zeitenwende, что в переводе означает «поворот времени». Намекнув на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Захарова с иронией спросила, не имела ли она в виду свои «коронные 360°».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.

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    23 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой.

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Бундестаг провальными, сообщает ТАСС. Выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов голосования, Шольц заявил: «Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах». Он подчеркнул, что в 2021 году СДПГ одержала победу на выборах, и что текущее поражение также лежит на его плечах.

    Шольц признал свою ответственность за негативный исход и отметил, что принял это как личную неудачу. Он выразил сожаление по поводу потери позиций партии, которая ранее занимала лидирующее положение. В завершение своей речи Шольц поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и христианско-социального объединения Фридриха Мерца с победой на выборах.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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