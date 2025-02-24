Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.4 комментария
Партии Вагенкнехт не хватило 13,4 тыс. голосов для попадания в Бундестаг
Партии Вагенкнехт не хватило 13,4 тыс. голосов для прохождения в Бундестаг
Партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» не хватило 13,4 тыс. голосов для преодоления пятипроцентного барьера на выборах в Бундестаг, свидетельствуют данные ЦИК Германии.
Как сообщает ЦИК Германии, партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (BSW) не достигла необходимого порога в 5% для прохождения в Бундестаг, набрав 2,4 млн голосов, что составляет 4,972% от общего числа голосов. Это значит, что партии не хватило 13,4 тыс. голосов, передает ТАСС.
Представитель BSW Фабио Де Маси выразил обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми столкнулись немецкие избиратели за рубежом при голосовании по почте, что, по его мнению, могло затронуть 230 тыс. избирателей. Де Маси также намекнул на возможность оспорить результаты выборов в Конституционном суде.
Он указал на ложные публикации экзитполов в социальных сетях, которые якобы показывали низкую поддержку BSW утром в день голосования. Впоследствии телеканал ARD опроверг причастность к этим публикациям, и Де Маси заявил о необходимости уголовного расследования.
Ранее сообщалось, что партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в Бундестаг.
Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.