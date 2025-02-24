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Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место
Блок ХДС/ХСС и партия «Альтернатива для Германии» набрали 26,8% и 20,8% голосов на выборах в бундестаг
Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.
ХДС/ХСС набирает 26,8% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии, в которую входит нынешний канцлер Олаф Шольц. СДПГ получила 16,4% голосов, передает РИА «Новости».
Это для социал-демократов худший результат в истории партии, передает ТАСС.
Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.
Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична. Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу.