Мерц упрекнул Белый дом в безразличии к судьбе Европы

Мерц заявил о намерении усилить Европу ради ее независимости от США

Tекст: Антон Антонов

«Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

Мерц подчеркнул, что нынешним властям США «судьба Европы по большому счету безразлична». Он отметил, что остается неясным, какую позицию администрация США займет в отношении конфликта на Украине в ближайшие недели и месяцы. Он выразил опасения, что США и Россия могут искать взаимопонимание за спиной Украины, что создаст критическую ситуацию для Европы.

В этой связи, по его словам, Германии необходимо срочно сформировать новое правительство. Мерц заявил о стремлении создать новое правительство ФРГ до 20 апреля.

На выборах в ФРГ по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов блок ХДС/ХСС лидирует с 29,6% голосов, тогда как «Альтернатива для Германии» занимает второе место с 21,5%. Социал-демократы остаются на третьем месте с 15,6% голосов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на досрочных выборах в бундестаг победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. По результатам exit poll, он может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на 131 мандат, а социал-демократы Олафа Шольца могут получить лишь 107 мест.