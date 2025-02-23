Exit poll предсказал блоку ХДС/ХСС 186 мест в бундестаге

Exit poll: ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге на выборах в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 186 мест в бундестаге из 630. Это показатель опроса, проведенного на выходе с избирательных участков. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) также показала сильный результат, она может получить 131 мандат, передает РИА «Новости».

Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, по предварительным данным, может занять 107 мест. В свою очередь, «Зеленые» нацелены на 81 мандат, а «Левые» ожидают 58 мест.

Интересно, что партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) и свободные демократы (СвДП) могут претендовать по 33 мандата. Однако остается вопрос, смогут ли они преодолеть проходной порог в пять процентов.

Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.