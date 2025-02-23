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Exit poll: Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в парламент Германии с 29%
На досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов, согласно данным exit poll от Infratest dimap.
На прошедших досрочных выборах в бундестаг Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем, получил наибольшую поддержку избирателей. Как сообщает РИА «Новости», согласно данным exit poll, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, блок набрал 29% голосов.
Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с председателем Алисой Вайдель заняла второе место с 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, оказалась на третьем месте, набрав 16%.
На четвертом месте оказались «Зеленые» под руководством вице-канцлера Роберта Хабека с результатом 13,5%. Партия «Левые» собрала 8,5% голосов, «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) – 4,7%, а Свободная демократическая партия (СвДП) – 4,9%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.