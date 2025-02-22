Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

Эксперты назвали возможные итоги внеочередных парламентских выборов в ФРГ

Tекст: Евгений Поздняков

Согласно данным социологических опросов, накануне парламентских выборов в ФРГ рейтинг блока «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) составляет 28%. Как сообщает канал ZDF, подобный результат сумеет обеспечить победу двум партиям.

Второе место может занять «Альтернатива для Германии», поддержать которую готовы 21% населения. Замыкает тройку лидеров Социал-демократическая партия (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца. В пользу данной фракции высказались 16% избирателей. У их коллег по «светофорной» коалиции менее оптимистичные перспективы.

Так, «Зеленым» отдали предпочтение 14% опрошенных, а свободным демократам (СвДП) лишь 4,5%. Как отмечает телеканал, наиболее вероятным итогом выборов станет формирование правящей коалиции на основе блока ХДС/ХСС и СДПГ. Тем не менее, текущая электоральная кампания еще способна удивить наблюдателей.

Подчеркивается, что около 27% респондентов до сих пор не знают, за кого именно отдадут свой голос. За несколько дней до начала голосования эта категория граждан может решиться поддержать отстающие партии, что значительно скажется на итоговом раскладе политических сил в Бундестаге.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля. Вопрос об их проведении встал осенью прошлого года после развала «светофорной коалиции». Тогда Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера СвДП и автора программного документа по экономике, обсуждение которого привело к крушению надежд на сохранение единства между тремя партиями.

Текущая предвыборная кампания уже стала одной из наиболее скандальных в новейшей истории ФРГ. Многие немецкие СМИ критиковали активную поддержку Илоном Маском АдГ. Примечательно, что Шольц называл вовлеченность предпринимателя в выборы фактом, заслуживающим «порицания», поскольку участие американца способно увеличить популярность «крайне правых партий в Европе», писала DPA.

«Эксперты прогнозируют, что по итогам выборов власть в Бундестаге вновь получит «большая коалиция», состоящая из ХДС и СДПГ. Однако на фоне заметного роста популярности АдГ, двум партиям может не хватить сил для формирования блока. Вполне возможно, что им понадобится поддержка третьей партии», – говорит Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«Тем не менее, данного сценария Фридрих Мерц постарается избежать. Опыт «светофорной» коалиции у всех на устах. Никто не хочет создавать новое правительство, которое будет утопать в регулярных склоках. Но если ситуация окажется критической, то ХДС придется взять в напарники третьего игрока», – отмечает он.

«Таковым могут оказаться «Зеленые». Но важно понимать, что подобный исход маловероятен. Если им не удастся набрать достойного количества голосов, «большая коалиция» не станет рассматривать их как потенциальных союзников. А в будущем эту партию обвинят во всех грехах «светофора», чтобы обелить репутацию СДПГ», – акцентирует собеседник.

«Что касается АдГ, то данная фракция может претендовать на второе место по уровню поддержки среди населения. Однако прорвать брандмауэр у «Альтернативы» не получится. Широкой поддержки со стороны Дональда Трампа и Илона Маска оказалось недостаточно, чтобы немцы принялись массово голосовать за эту партию», – рассуждает эксперт.

«Но АдГ работают на будущее.

Текущий электоральный цикл подарит им возможность более ярко заявить о себе как об оппозиции, а также привлечь внимание со стороны потенциальных избирателей. Уверен, «Альтернатива» продолжит наращивать контакты с США и, возможно, на следующих выборах это сыграет более значимую роль», – полагает он.

«Прогнозировать, как именно новый состав парламента ФРГ отразится на отношениях с другими странами в настоящий момент сложно. Штаты проходят сложнейшую политическую трансформацию. Трамп вбрасывает в информационное поле качественно новые идеологемы, к некоторым из которых не готовы даже представители АдГ», – добавляет собеседник.

«В любом случае правящей коалиции придется «притираться» к администрации республиканцев. Если канцлером все-таки станет Фридрих Мерц, то особого роста противоречий между Берлином и Вашингтоном ожидать не стоит. Значительную часть своей карьеры он выстроил вокруг контактов с американскими контрагентами, что поможет ему наладить диалог с Трампом.

Но несмотря на его некогда воинственные заявления в адрес России, не стоит ожидать значительно ухудшения отношений Бундестага и Кремля.

В конечном счете в последнее время его риторика заметно смягчилась. Очевидно, что Мерц готовит пространство для маневра. Изменение подхода к немецко-российским контактам возможно», – подчеркивает Соколов.

Еще одной из интриг могут стать результаты малых партий, считает Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. «Куда больший интерес, например, вызывают будущие результаты СвДП, ССВ и «Левых», – говорит он.

«От их итоговых показателей зависит, насколько тяжело или легко дастся формирование правительства для ХДС и СДПГ. Если в Бундестаге окажется максимально возможное количество фракций, Мерцу не избежать привлечения к партнерству третьей стороны. Наиболее вероятными союзниками для него будут смотреться «Зеленые», но работа в коалиции от подобного «соседства» заметно усложнится», – полагает собеседник.

«АдГ по итогам выборов придется столкнуться с рядом трудностей. Противники партии продолжат блокировать реальное вовлечение «Альтернативы» в политику, однако в долгосрочной перспективе это поспособствует еще большему росту ее популярности и возможному приходу к власти по итогам следующей электоральной кампании, если ей удастся принять меры по «демаргинализации», – рассуждает эксперт.

«Туманным выглядит будущее СвДП: они рискуют не пройти в Бундестаг. Вполне возможно, что фракция погрузится в пучину кризиса. Что касается «Зеленых», то шансы на вхождение в новое правительство у них достаточно низкие, однако они продолжат играть заметную роль в политической жизни ФРГ», – считает он.

«Большой вопрос, как именно сложатся контакты Берлина и Вашингтона после этих выборов.

Если канцлером станет Фридрих Мерц, вполне возможно, что он попытается трансформировать традиционно проатлантический настрой ХДС. Он может попробовать выстроить для себя образ защитника Европы от нападок Трампа», – акцентирует собеседник. Примечательно, что на фоне риторической эскалации США и ЕС, критический настрой к диалогу с Белым домом испытывает и действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«К тому же, нынешний курс Вашингтона может стать катализатором развития европейской стратегической автономии: если ранее ее главным сторонником выступала Франция, то теперь к защитникам данной идеи может присоединиться и Германия, желающая быть лидером в процессе развития обороны ЕС», – заключил Кузьмин.