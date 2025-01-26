Маск превращает Германию в европейский плацдарм Трампа

Эксперты объяснили пристальное внимание Илона Маска к выборам в ФРГ

Tекст: Евгений Поздняков

Американский миллиардер Илон Маск по видеосвязи выступил на предвыборном митинге «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Галле. Обращаясь к избирателям, он отметил, что немцы не должны чувствовать вины за прошлое своей страны, и призвал их гордиться принадлежностью к одной из величайших культур в Европе.

По данным издания Zeit, на мероприятии собралось более четырех тысяч граждан. В своей речи Маск также критиковал действующее правительство Германии. В частности, он подчеркнул, что нынешние власти «не заинтересованы в благополучии немецкого народа», они «агрессивно подавляют свободу слова», поэтому АдГ необходимо с ними «бороться, бороться и еще раз бороться».

Предприниматель признался, что восхищается «Альтернативой», а после окончания его речи сопредседатель партии Алис Вайдель провозгласила: «Make Germany great again!» (Сделаем Германию снова великой). Данный лозунг переиначивает знаменитый девиз предвыборной кампании Дональда Трампа: MAGA – Мake America great again.

Примечательно, что Илон Маск активно поддерживал АдГ и раньше. Так, 9 января в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) бизнесмен провел стрим с Вайдель, привлекший колоссальное внимание аудитории. В течение часа они обсуждали проблемы нелегальной миграции и энергетической политики ФРГ.

Позиция Маска подверглась жесткой критике со стороны главы правительства Германии Олафа Шольца. «Что действительно должно нас беспокоить, так это то, что такой влиятельный в СМИ человек, как Илон Маск, поддерживает крайне правые партии в Европе. Это заслуживает порицания», – цитирует канцлера DPA.

Действительно, «страдает» от деятельности американского предпринимателя не только Берлин, но и Лондон. В своих соцсетях Маск, например, призывал британского премьера Кира Стармера уйти в отставку. За это многие европейские СМИ обозначили Маска как главную угрозу современной демократии.

«Используя свою платформу как эхокамеру», пишет Le Parisien, он «вмешивается в европейскую политику». Не вызывает восторга у наблюдателей и то, что Маск становится все более популярной фигурой, например, у молодых британцев. «Маск не просто является критически настроенным комментатором по отношению к британской политике, но и актером первого плана», – сообщает Times.

«Либеральные элиты Германии пребывают в полном шоке. Такого развития событий они не ожидали: команда Трампа, а именно к ней причисляют самого Илона Маска, начинает напрямую вмешиваться в немецкие выборы. При этом они поддерживают не столько системные партии ФРГ, что всегда воспринималось нормально, а оппозицию в лице АдГ», – говорит германский политолог Александр Рар.

«Ведущие СМИ на этом фоне уже начали поливать миллиардера грязью. Его называют «фашистом», однако избиратели «Альтернативы» не теряют симпатий к выходцу из ЮАР. Маск осознанно влез в борьбу немецких традиционалистов и либералов, что многое говорит о позиции администрации Дональда Трампа», – рассуждает он.

«Оборонительная линия оппонентов АдГ в Германии все еще шаткая.

Они боятся атаковать новые американские власти, особенно в ситуации, когда у Берлина сохраняются напряженные отношения с Москвой. Все надежды немецких либералов сводятся лишь к тому, что глубинное государство США рано или поздно сможет остановить республиканца», – полагает Рар.

Поддержка АдГ со стороны Илона Маска – огромный подарок для сторонников партии, считает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Электорат «Альтернативы» воспринимает это событие как торжество справедливости. Еще недавно ведущие западные политики и бизнесмены опасались контактов с правыми в Германии, а сегодня за них высказывается первый миллиардер США», – отмечает он.

«Предвыборное положение дел в ФРГ радикально изменилось. Фактически Маску удалось прорвать брандмауэр

– негласное правило немецкой политики о нежелательности взаимодействий с АдГ. Партия ворвалась в газетные заголовки, она у всех на устах – а значит, ее роль как потенциального союзника будет постепенно расти», – акцентирует собеседник.

«Не исключаю, что другие фракции рано или поздно могут поддаться соблазну и активизировать взаимодействие с «Альтернативой». К тому же на ее счету уже есть целый ряд побед в региональных выборах на востоке страны. Вполне возможно, что в скором времени партии удастся расширить свои достижения и на федеральном уровне», – рассказывает эксперт.

«Конечно, АдГ долгое время высказывалась с позиции недоверия к американским партнерам. Ее члены неоднократно призывали пересмотреть диалог с Вашингтоном. Тем не менее активизация их отношений с Илоном Маском данной линии не противоречит. В конечном счете фракция выступала против либерального диктата администрации Джо Байдена», – напоминает он.

«Сегодня же Штаты вступили на тропу активной трансформации.

Новая Америка Дональда Трампа будет восприниматься немецкими правыми с совершенно иных позиций. АдГ осознает, что у них много общего с республиканцами – а значит, отношения Берлина и Вашингтона можно попробовать «перезапустить», – добавляет собеседник.

«На этом фоне такие партии, как ХДС, СДПГ и «Зеленые», начинают серьезно переживать за исход грядущих парламентских выборов. Они не понимают, как именно им выстраивать контакты с новыми хозяевами Белого дома. Хорошие отношения АдГ с людьми Трампа их обескураживают. Политическая элита ФРГ в растерянности», – заключил Соколов.