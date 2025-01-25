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Маск выступил по видеосвязи на предвыборном мероприятии немецкой АдГ
Илон Маск по видеосвязи выразил поддержку АдГ и обвинил правительство ФРГ в подавлении свободы слова
Американский миллиардер Илон Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.
Американский предприниматель Илон Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии» в ходе предвыборного мероприятия в городе Галле, передает ТАСС.
В своем видеообращении он выразил восхищение партией, подчеркнув важность сохранения немецкой идентичности и выступая против мультикультурализма.
«Я очень восхищаюсь АдГ. Гордиться тем, что ты немец, – это нормально», – заявил Маск.
Маск отметил, что немцы не должны чувствовать вину за прошлое своей страны, и добавил, что будущее мировой цивилизации может зависеть от предстоящих выборов в Бундестаг. Он также подверг критике немецкое правительство, обвинив его в подавлении свободы слова и использовании «тоталитарного подхода», включая заключение граждан за посты в социальных сетях.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель после выступления Маска провозгласила: «Make Germany great again!» – лозунг, напоминающий предвыборные кампании Дональда Трампа.
Ранее Маск опубликовал лозунг, который использовала кандидат на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алиса Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».
Также Маск выразил уверенность в том, что только АдГ способна спасти Германию, что вызвало резкую реакцию канцлера Олафа Шольца.
Миллиардер из США считает, что «Альтернатива для Германии» одержит «эпическую» победу на предстоящих выборах и что только она в состоянии спасти Германию.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои социальные сети.
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Маска за статью в поддержку партии «Альтернатива для Германии».