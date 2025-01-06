Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в Германии и других странах

Tекст: Александра Юдина

В своем выступлении Макрон выразил обеспокоенность тем, что крупные владельцы социальных сетей оказывают влияние на политические процессы за пределами своих стран, передает РИА «Новости».

Макрон задался вопросом, кто бы мог представить, что владельцы таких платформ будут поддерживать реакционные движения и вмешиваться в выборы.

Заявление Макрона прозвучало на фоне трансляции, которая велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Президент Франции подчеркнул, что данная ситуация отражает реалии современного мира, где влияние социальных сетей на политические процессы становится все более ощутимым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «шутом» и подчеркнул, что в Германии политика определяется волей граждан, а не заявлениями предпринимателей.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Илона Маска за статью в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии», назвав это вмешательством в выборы. Миллиардер обвинил британского премьера Кира Стармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку.