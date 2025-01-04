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Шольц пообещал не поддаваться на провокации Маска после обидных высказываний
Шольц отказался реагировать на оскорбления Маска, назвавшего его «шутом», а Штайнмайера «тираном»
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, который ранее назвал Шольца «шутом», подчеркнув, что в Германии политика определяется волей граждан, а не заявлениями предпринимателей.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern пообещал сохранять сдержанность в связи с критикой американского миллиардера Илона Маска.
Как передает ТАСС, Шольц отметил, что социал-демократическая партия уже давно привыкла к нападкам со стороны крупных предпринимателей в СМИ, и нынешняя ситуация не является исключением. Канцлер подчеркнул, что, несмотря на глобальный охват современных медийных платформ, «по существу, нет ничего нового» и важно сохранять самообладание.
Ранее Илон Маск позволил себе резкие высказывания в адрес Шольца, назвав его «шутом», а президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера – «антидемократическим тираном».
В ответ Шольц отверг эти обвинения, заявив: «Федеральный президент не является антидемократическим тираном, Германия – сильная и стабильная демократия». По его словам, в стране все зависит от воли граждан, а не от хаотичных заявлений американского миллиардера.
Шольц также подчеркнул, что не намерен приглашать Маска для личных встреч. Он отметил, что не считает нужным добиваться расположения предпринимателя и оставляет это другим.
Ранее Белый дом предпочел не комментировать критику Илона Маска в адрес властей Европы.
Отметим, что накануне американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку.
До этого кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Илона Маска за статью в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии», назвав это вмешательством в выборы.