Белый дом проигнорировал критику Маска в адрес властей Европы

Координатор Белого дома Кирби отказался комментировать заявления Маска о лидерах Европы

Tекст: Мария Иванова

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать критику Илона Маска в адрес властей стран Европы, передает ТАСС.

На брифинге Кирби заявил: «Я не собираюсь говорить о том, что мистер Маск публично говорит о выборах за рубежом. Он может ответить за свои комментарии, и эти вопросы лучше адресовать ему лично как частному лицу».

Кирби добавил, что США поддерживают демократический процесс в европейских странах. «Это наши союзники, наши партнеры. Это демократические страны. Мы уважаем демократический процесс во всех этих странах. Мы говорили это неоднократно», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Маск также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее «единственной надеждой», и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Маска за статью в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии», назвав это вмешательством в выборы, что вызвало дискуссии и критику внутри страны. Журналистка Ева Мари Когель сообщила, что подала заявление об увольнении с поста руководителя отдела мнений немецкой газеты Die Welt после публикации интервью с Илоном Маском.