Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Белый дом проигнорировал критику Маска в адрес властей Европы
Координатор Белого дома Кирби отказался комментировать заявления Маска о лидерах Европы
Белый дом предпочел не комментировать критику Илона Маска в адрес властей Европы, в частности, его заявления о необходимости отставки британского премьера и поддержке «Альтернативы для Германии» как надежды на спасение ФРГ.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать критику Илона Маска в адрес властей стран Европы, передает ТАСС.
На брифинге Кирби заявил: «Я не собираюсь говорить о том, что мистер Маск публично говорит о выборах за рубежом. Он может ответить за свои комментарии, и эти вопросы лучше адресовать ему лично как частному лицу».
Кирби добавил, что США поддерживают демократический процесс в европейских странах. «Это наши союзники, наши партнеры. Это демократические страны. Мы уважаем демократический процесс во всех этих странах. Мы говорили это неоднократно», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Маск также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее «единственной надеждой», и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Маска за статью в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии», назвав это вмешательством в выборы, что вызвало дискуссии и критику внутри страны. Журналистка Ева Мари Когель сообщила, что подала заявление об увольнении с поста руководителя отдела мнений немецкой газеты Die Welt после публикации интервью с Илоном Маском.