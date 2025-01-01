Маск поддержал британскую партию Reform UK как «единственную надежду»

Маск поддержал британскую правопопулистскую партию Reform UK как «единственную надежду»

Tекст: Мария Иванова

Маск призвал британцев поддержать партию Reform UK, сообщает РИА «Новости». Маск заявил, что эта партия является «единственной надеждой», и призвал голосовать за нее. Выступление миллиардера прозвучало на фоне статьи лидера Reform UK Найджела Фараджа в Telegraph, где он рассказал о встрече с Маском в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Фараж сообщил, что они обсудили финансирование партии, и Маск выразил поддержку его лагерю. Фараж отметил, что помощь Маска особенно важна в привлечении молодых избирателей.

В конце декабря политик подчеркнул значительное влияние американского предпринимателя на их политическую борьбу.

Издание Politico ранее писало, что Фараж будет одним из ключевых оппонентов лейбористов на будущих выборах. Опрос компании JL Partners показал, что рейтинг Маска выше, чем у лидера лейбористов Кира Стармера, и даже выше, чем у самого Фараджа, несмотря на его высокую популярность.

На выборах в июле лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте, заняв 402 места. Партия Reform UK заняла всего пять мест, но по количеству голосов избирателей заняла третье место с 14,3%. В 98 округах Reform UK заняла второе место, уступив в 89 из них кандидатам от лейбористов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Илона Маска за вмешательство в выборы после его статьи в поддержку партии «Альтернатива для Германии», что вызвало обсуждения и критику в стране.

Журналистка Ева Мари Когель сообщила о подаче заявления на увольнение с поста руководителя отдела мнений газеты Die Welt после публикации интервью с Маском.