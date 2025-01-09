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    9 января 2025, 08:25 • В мире

    Маск взломал правила европейской политики

    Маск взломал правила европейской политики
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Американский миллиардер Илон Маск внезапно стал влиятельным участником европейской политики – причем настолько, что тревогу по этому поводу бьет президент Франции Эммануэль Макрон. У Маска «нет тормозов», возмущаются европейские политологи. Что же такого угрожающего европейским традициям и порядкам сказал миллиардер?

    Французский президент бьет в набат: Европа в опасности, и угрожает ей не кто иной, как глава «Тесла» и SpaceX, мультимиллиардер Илон Маск. Макрон заявил буквально следующее: «Десять лет тому назад, если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших соцсетей в мире поддержит новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии, – разве можно было себе представить нечто подобное?»

    Характерно для Макрона, что он не рискнул назвать Маска напрямую, предпочтя к тому же обозначить его как «владельца соцсети». А ведь основное свое состояние Маск все же сделал в других областях и основную известность приобрел именно благодаря им. А выражение «новый реакционный интернационал» – это вообще нечто эпическое: Макрон шлет сигнал своим сторонникам, что уж сам-то он никак не реакционер, а не меньше чем светоч прогресса, которому противостоят зловещие мировые силы.

    Эти силы олицетворяет для Макрона Маск. И он действительно позволил себе несколько острых публичных высказываний, касающихся текущих европейских событий. К примеру, предсказание о том, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержит «эпическую» победу на предстоящих вскоре выборах, что только она в состоянии спасти страну и что нынешний канцлер Олаф Шольц – ничтожество.

    «Куда больше, чем оскорбления Маска, меня волнует то, что он поддерживает партию, которая отчасти является правоэкстремистской, которая предлагает сближение с путинской Россией и желает ослабить трансатлантические отношения», – парировал Шольц. Официальная представительница правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что высказывания Маска об «АдГ» являются попыткой повлиять на немецкие выборы.

    Стоит отметить, что обвинения Маска в адрес Шольца оказались сущими пустяками по сравнению с тем, что бизнесмен заявил о нынешнем британском премьере Кире Стармере, который будто бы покрывал изнасилования и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних на севере Англии, имевшую место с конца 1980-х до середины 2010-х годов. Сам Стармер действительно с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой и, возможно, не проявил должного рвения в расследованиях, так как преступниками были выходцы из Пакистана, которые в ответ на любые обвинения привыкли выдвигать контробвинения в расизме.

    Так или иначе, сейчас Илон Маск крайне некстати для британских властей припомнил эту историю и призвал Стармера уйти в отставку. Тот, само собой, отказался и назвал предъявленные ему обвинения вымыслом, после чего Маск написал в своей собственной соцсети, что «Америке следует освободить народ Великобритании от тиранического правительства».

    Могло показаться, что Маск льет воду на мельницу Найджела Фараджа, лидера партии Reform UK и политического соперника Стармера, но внезапно миллиардер дал знать, что Фарадж занимает чужое место, и что его партии нужен новый лидер. Кроме того, Маск фактически поддержал лидера ультраправых Томми Робинсона, которого отправили в тюрьму «за неуважение к суду», и это тоже вызвало в местной прессе переполох.

    Рассуждая логически, после Германии и Британии на очереди должна неизбежно оказаться вотчина Макрона, отсюда и нервные рассуждения французского президента о некоем «реакционном интернационале». Но дело не в том, что Маск симпатизирует силам, которые в Европе традиционно считаются крайне правыми, почти маргинальными и имеющими право на существование только в качестве некоего общественного пугала.

    Дело в том, что своими действиями он фактически подвергает сомнению сложившийся по эту сторону океана порядок, более чем комфортный для элит Европы. Он покушается не на личности, а на систему. А это уже гораздо более серьезно.

    Кроме того, за ним стоит Дональд Трамп, старый новый властелин Америки. Есть от чего начать нервничать и бывшим прокурорам, которые заметали под ковер преступления, и действующим президентам, которые только за прошлый год вынуждены были сменить четырех премьер-министров.

    «Используя свою платформу как эхокамеру», с горечью пишет Le Parisien, Маск «вмешивается в европейскую политику». Не вызывает восторга у наблюдателей и то, что Маск становится все более популярной фигурой, например, у молодых британцев. «Маск не просто является критически настроенным комментатором по отношению к британской политике, но и актером первого плана», – сообщает «Таймс».

    Как полагают журналисты Le Parisien, нападки Маска на европейские власти отчасти являются следствием его собственных убеждений, что для бизнеса полезны более авторитарные формы правления, отчасти стали ответом на попытки евробюрократов приструнить его соцсеть. На словах превознося свободу слова, на деле власти ЕС внедряют негласную монополию на набор правильных мнений, которых необходимо придерживаться, если вы не собираетесь совершить социальное самоубийство. Маск не выказал должного рвения в желании следовать этим правилам, и его пытаются наказать, что, в свою очередь, вызывает резкую ответную реакцию.

    Историк и политический эксперт Эммануэль Тодд предложил другое объяснение: Илон Маск «самый богатый человек в мире, и у него нет тормозов. Он ругает на чем свет стоит немцев и англичан – не знаю, что он скажет о нас, французах, – но он говорит это откровенно. И на самом деле, когда читаешь американских геополитиков, они именно так о нас и думают: они презирают нас за нашу сервильность».

    Само собой, ни Макрон, ни другие европейские лидеры не признаются, что вмешивались в выборы в чужих странах. Когда министры иностранных дел Германии, Франции и Польши накануне нового 2025 года открыто упоминают о «возможности новых выборов» в Грузии, это продиктовано, конечно, только заботой о демократии. Зато когда на политические темы высказывается Илон Маск, сразу же выясняется, что происходит попрание фундаментальных основ демократии.

    Пока Маск поощрял европейских правых, Трамп тоже не дремал и успел сделать немало смелых заявлений и по поводу Канады, и насчет Гренландии. Результат известен: канадский премьер Трюдо уходит в отставку, а в Гренландии заговорили о независимости и желании отделиться от Дании. Учитывая обстоятельства, вряд ли Германия Шольца и Британия Стармера отделаются легким испугом – не говоря о макроновской Франции, за которую Маск даже толком еще не брался.

    Так на наших глазах пара Трамп – Маск показывает, как можно управлять далекими политическими процессами без лишних политических движений – только посредством выступления в соцсетях. И поделать с этим ничего не может даже действующий президент Франции.

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