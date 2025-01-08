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МВД Британии допустило расследование сексуальных преступлений после критики Маска
Британия после критики Маска допустила начало национального расследования массовых сексуальных преступлений
Замглавы МВД Британии Джесс Филлипс заявила о возможности начать национальное расследование массовых сексуальных преступлений против несовершеннолетних девочек после критики Илона Маска.
Правительство Великобритании не исключает возможности проведения национального расследования массовых случаев сексуальных преступлений против несовершеннолетних девочек, сообщает ТАСС.
Замглавы МВД Соединенного Королевства Джесс Филлипс в интервью каналу Sky News заявила о готовности выслушать жертв и рассмотреть возможность такого расследования при их обращении. Преступления происходили с конца 1980-х до середины 2010-х годов в Олдеме, Ротереме, Рочдейле, Телфорде и других городах на севере Англии, преимущественно выходцами из Пакистана.
Отметим что еще на прошлой неделе Филлипс отклонила запрос городского совета Олдема о начале национального расследования, полагая, что такие мероприятия следует проводить на местном уровне, как это было в Ротереме и Телфорде. Газета The Daily Telegraph предположила, что отказ вызван боязнью потерять поддержку мусульманских избирателей.
На фоне этого американский бизнесмен Илон Маск жестко раскритиковал Филлипс и премьер-министра Британии Кира Стармера, требуя их отставки и обвиняя в соучастии в сокрытии преступлений.
Стармер, возглавивший правительство лейбористов в июле, ранее был руководителем Королевской прокурорской службы с 2008 по 2013 год. Он признавал, что некоторые сотрудники полиции и прокуратуры избегали судебных преследований представителей этнических и религиозных меньшинств из-за опасений обвинений в расизме. Однако Стармер опроверг обвинения в причастности к преступлениям, отмечая, что именно он инициировал судебное преследование участников преступных группировок.
По данным Би-би-си, расследование в Ротереме выявило, что с 1997 по 2013 год около 1,4 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия, совершенного преимущественно британцами пакистанского происхождения. В Телфорде, по данным другого расследования, примерно 1 тыс. девочек подверглись насилию на протяжении 40 лет, и в этих двух городах было осуждено более 100 преступников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Британии Кира Стармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку.
Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил о необходимости расследования роли Кира Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек в стране.
После этого Маск резко ответил лидеру британских либеральных демократов Эду Дейви после его критики о вовлеченности Маска во внутренние дела Британии.