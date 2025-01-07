Илон Маск обругал лидера британских либерал-демократов после критики

Илон Маск ответил оскорблением Эду Дейви после критики от британского политика

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», американский предприниматель Илон Маск стал объектом критики со стороны лидера британских либеральных демократов Эда Дейви. Поводом стало участие Маска в обсуждении внутренних дел Британии, что вызвало возмущение Дейви. Политик заявил в соцсети, что необходимые меры должны быть приняты: посол США в Британии Джейн Хартли должна быть вызвана в британский МИД в связи с высказываниями Маска о ситуации в стране.

Дейви заявил, что Маску следует воздержаться от комментариев по британским вопросам, так как он «ничего не понимает» в делах королевства. В ответ на это Маск оставил резкий комментарий в адрес Дейви, выразив недовольство. Маск написал: «И что же именно я не могу понять о твоем провале в деле защиты маленьких девочек Британии от массовых изнасилований, ты, сопливый болван?» После этого инцидента конфликт не получил дальнейшего развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил о необходимости расследования роли премьер-министра Британии Кира Сармера в сокрытии массовых изнасилований девочек в стране.

Маск обвинил Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Он отмечает, что Стармер несет ответственность за игнорирование этих преступлений, поскольку возглавлял Королевскую прокурорскую службу в период с 2008 по 2013 год.

В течение десятилетий эти преступления оставались незамеченными и начали обнародоваться лишь с 2012 года. Стармер ранее признавал, что сотрудники правоохранительных органов иногда избегали привлекать представителей этнических меньшинств из-за опасений обвинений в расизме.



