Фараж потребовал публичного расследования роли Стармера в сокрытии изнасилований девочек

Tекст: Дарья Григоренко

Фараж призвал к публичному расследованию роли Стармера в сокрытии массовых изнасилований несовершеннолетних девочек. Он подчеркнул, что Стармер, занимая пост главы Королевской прокурорской службы, имел доступ к информации и должен нести ответственность за замалчивание этих преступлений, передает РИА «Новости».

Газета Telegraph ранее сообщила о долгосрочной систематической сексуальной эксплуатации детей в Британии. По данным газеты, тысячи молодых девушек подвергались насилию, а их «бедственное положение» систематически замалчивалось в течение двух десятилетий. Газета утверждает, что подробности выкладывались не сразу, а постепенно, что создает впечатление о попытках скрыть масштабы трагедии.

Фараж отметил необходимость тщательного расследования и заявил, что роль Кира Стармера, как главы правительства и бывшего руководителя Королевской прокурорской службы, должна стать частью национального публичного расследования. «То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно», – добавил он в интервью газете Telegraph.

В пятницу американский миллиардер Илон Маск обвинил Стармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок и представитель партии Reform UK Найджел Фараж также подвергли критике Стармера. Фараж отметил, что и консервативное правительство, руководившее страной до июля 2024 года, также не смогло защитить жертв

По данным Би-би-си, только в Ротереме и Телфорде в период с конца 80-х годов ХХ века пострадали около 2,4 тыс. детей.