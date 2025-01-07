Трамп уволил одного из главных русофобов Америки

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

С середины нулевых годов тогда еще бизнесмен и шоумен Дональд Трамп вел шоу «Ученик». И на протяжении 14 сезонов (вплоть до начала его предвыборной кампании) одной из задач Трампа было «увольнять» проигравших, по его мнению, игроков. Собственно, его фраза «ты уволен» стала одним из важнейших элементов его имиджа.

И вот сейчас, в начале 2025 года, Дональд Трамп снова стал увольнять проигравших игроков – только не в рамках шоу NBC, а в большой политике. И первым эту фразу улышал канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Конечно, формально Трюдо ушел сам – 6 января он выступил с обращением и заявил, что слагает с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады и, соответственно, премьер-министра. Он продолжит исполнять обязанности до конца марта, когда партия выберет нового лидера.

На первый взгляд, главной причиной его отставки стали внутриполитические проблемы. Уровень жизни в стране падал, сам премьер оказался в череде скандалов, а в декабре с его тонущего корабля побежали политические крысы. В частности, 16 числа в отставку ушла правая рука Трюдо – министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд. А затем рухнули и без того слабые основания для власти самого премьера.

Дело в том, что либералы уже шесть лет находятся в подвешенном состоянии – они занимают первые места на выборах, но не получают большинство мандатов и не могут создать коалицию. На последних выборах в 2021 они взяли лишь 153 из 172 необходимых мест. В итоге было создано правительство меньшинства, которое выживало за счет поддержки Новой демократической партии с ее 25 депутатами.

И сейчас она от Трюдо отвернулась – лидер «новых демократов» Джагмит Сингх пригрозил объявить вотум недоверия премьеру сразу же после возобновления работы парламента 27 января. «Джастин Трюдо не справился с самой важной задачей, которую должен выполнять премьер-министр: работать на благо людей, а не власть имущих», – заявил он.

Однако во многом уход Трюдо стал следствием победы Дональда Трампа на выборах президента США. Как самого явления, так и конкретной деятельности избранного президента Соединенных Штатов.

Дело в том, что победа Трампа над Камалой Харрис была воспринята многими как победа правых (консерваторов и националистов) над ультралевыми прогрессистами. «Время прогрессистов в мировой политике прошло. Слабый экономический рост и бурная миграция способствуют успехам правых особенно популистов», – пишет The Wall Street Journal. И, соответственно, американский тренд стал распространяться по западному миру в виде усиления правых сил, а также кризиса внутри правящих либеральных элит.

И неудивительно, что Трюдо был одним из первых, кого этот процесс коснулся. Золотой мальчик канадской политики, сын известнейшего премьер-министра Пьера Эллиота Трюдо, Джастин изначально позиционировался как представитель нового поколения лидеров. Называл себя феминистом, борцом за окружающую среду и за права беженцев. Он просто по определению не мог подстроиться под новые веяния из Вашингтона, а также вытаскивать страну из экономического кризиса, в котором она сейчас очутилась.

«В условиях высокой инфляции и иммиграции знаменосцы западных либеральных ценностей больше не являются теми, кого хочет видеть электорат», – пишет Sky News. «Большая часть его политического капитала была растрачена, когда либералы не смогли переформатироваться после пандемии, поскольку приоритеты избирателей сместились в сторону инфляции, жилья и иммиграции», – соглашается The Economist.

Более того, в нем разочаровались и некоторые идейные сторонники. «Он поклялся бороться с изменением климата, но его правительство выкупило нефтепровод (который должен был бы закрыться из-за протестов экологов). Он обещал соответствовать «самым высоким этическим стандартам», но дважды был признан нарушившим законы о конфликте интересов. Он сказал, что Канада «вернулась» на мировую арену, но союзники заявили, что она не выполняет свой долг (имеется в виду увеличение расходов на НАТО – прим. ВЗГЛЯД)», – пишет The Washington Post.

Возможно, Трюдо бы еще как-то выкрутился – но здесь сыграл роль фактор личной неприязни к нему со стороны Дональда Трампа. Новый президент США со своей командой уже начали атаку на либеральных лидеров Запада – тот же Илон Маск открыто выступил против правящих элит Великобритании и ФРГ, заявив о намерении поддержать там правые силы (включая «Альтернативу для Германии»). Сам же Трамп сосредоточился на унижении Джастина Трюдо, открыто призывая Канаду вступить в США в роли 51 штата и при этом называя Трюдо «губернатором».

Свои предложения избранный президент США подкреплял угрозой ввести 25-процентные торговые пошлины на канадские товары. И поскольку жесткой ответной позиции Трюдо не занял, это еще больше обвалило рейтинги канадского премьера внутри страны.

Собственно, Трамп уже записывает отставку Трюдо на свой счет. «Многие в Канаде мечтают быть 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромный торговый дефицит и субсидии, которые необходимы Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и ушел в отставку», – прокомментировал отставку канадского премьера новый президент США.

Присоединять Канаду он, конечно, не будет – хотя бы потому, что этот новый штат резко изменил бы электоральную картину в пользу демократов (две трети канадцев традиционно голосуют за либералов всех мастей, и лишь треть за консерваторов). Однако сигнал в Европу послан – и сторонники Трампа там сейчас наверняка активизируются. Противники же десять раз подумают перед тем, как повторять румынский прецедент – снова объявлять недействительными выборы, в которых побеждает правый кандидат.

Что же касается российских интересов, то отставка Трюдо Москве скорее выгодна. По трем причинам.

Во-первых, в отставку уходит противник России, один из главных русофобов на всем американском континенте. Да, чисто теоретически новым лидером лейбористов может стать Христя Фриланд – внучка бандеровца и один из самых проукраинских политиков Запада. Однако даже в этом случае она вряд ли окажется во власти. В декабре рейтинги либералов составляли всего лишь 16%, тогда как у консерваторов – почти 45%.

Во-вторых, на несколько ближайших месяцев власть в одном из самых русофобских государств Запада парализована. До конца марта в стране не будет не только премьера («хромая утка» Трюдо не в счет), но и работающего парламента. Начало его работы по инициативе Джастина Трюдо перенесено с 27 января на 24 марта. Для России это означает, что пакеты помощи киевскому режиму принимать в Канаде будет гораздо сложнее.

Наконец, антироссийские лидеры Запада получили сигнал о том, что байденовская концепция «союз демократий для противостояния авторитарному миру», дающая тем же европейцам безусловную поддержку со стороны США, рухнула. Джастин Трюдо ведь был верным сторонником демократического интернационала. Он разделял все символы веры (поддержка меньшинств, ультралиберальная трактовка прав человека, экология), находился на острие конфликта с Россией и хамил Китаю – за что как-то удостоился попавшей на камеру персональной выволочки от Си Цзиньпина. Но это не спасло его от отставки, не защитило от гнева Трампа. И, вероятно, не защитит других.

«2025 год выглядит прекрасно», – прокомментировал Маск отставку Трюдо. Дав понять, что все только начинается. И фразу «ты уволен» Трамп в этом прекрасном году будет произносить не раз.