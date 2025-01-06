Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. В своем заявлении в соцсети TRUTH Social Трамп отметил, что многие жители Канады поддерживают эту идею и что это решение помогло бы устранить торговые барьеры между двумя странами, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что текущие торговые дефициты и субсидии, поддерживающие канадскую экономику, недопустимы для США. Он также выразил мнение, что именно понимание этих экономических реалий стало причиной отставки Трюдо.

Кроме того, Трамп добавил, что объединение двух стран снизило бы налоги и обеспечило Канаде полную безопасность от внешних угроз, таких как российские и китайские корабли. В завершение своего обращения он заявил: «Вместе мы были бы великой нацией!».

Напомним, в понедельник Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.