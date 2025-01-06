Трюдо решил покинуть пост премьера Канады

Премьер-министр Канады Трюдо объявил о решении уйти в отставку

Tекст: Дарья Григоренко

В своем обращении, транслируемом ведущими канадскими телеканалами, Трюдо заявил: «На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя», передает РИА «Новости».

Трюдо подчеркнул, что будет продолжать выполнение своих обязанностей до завершения процесса выбора нового лидера.

Ранее Globe and Mail писала, что Трюдо собирается покинуть пост лидера Либеральной партии и может объявить об этом уже в понедельник. Кроме того, СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии пришли к единому мнению о необходимости отставки Трюдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.