Стало известно о скорой отставке Трюдо с поста лидера Либеральной партии Канады

Globe and Mail заявила о скорой отставке Трюдо с поста лидера Либеральной партии Канады

Tекст: Антон Антонов

«Трюдо может объявить уже в понедельник о своей отставке с поста лидера Либеральной партии», –приводит ТАСС текст сообщения Globe and Mail.

Источники признали, что не имеют точной информации о времени объявления Трюдо о своей отставке. Они не уверены и в дальнейших действиях национального исполнительного комитета Либеральной партии по замене лидера. Трюдо может «уйти немедленно», но может и «остаться премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер».

Национальный исполнительный комитет Либеральной партии планирует встретиться на этой неделе, чтобы обсудить вопросы лидерства.

СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии пришли к единому мнению о необходимости отставки Трюдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.