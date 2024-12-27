  • Новость часаАПЛ «Архангельск» вошла в состав ВМФ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез
    27 декабря 2024, 11:44 Мнение

    К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Запугивая НАТО «реваншизмом», украинцы врут только наполовину
    Вучич спрогнозировал передачу «Северного потока» американцам
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    Маск сказал, когда Земля станет непригодна для жизни

    Когда Дональд Трамп предложил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо превратить его страну в 51-й штат США, это было многими воспринято как неловкая, грубая шутка. Однако дальнейшие события показывают, что шуткой это можно считать лишь отчасти.

    Сначала будущий президент США выразил желание получить контроль над Гренландией, которая в настоящее время является территорией Дании – союзника США по блоку НАТО. А затем Трамп посетовал на то, что власти Панамы берут слишком большую плату за пользование Панамским каналом, и пригрозил отобрать канал у Панамы и вновь сделать его американской собственностью.

    Сказанное Трампом вписывается в ту концепцию ретрополитики, возвращения в ХХ век, которую продвигает этот государственный деятель. История Панамы – это вообще витрина американского империализма. Это территория, искусственно и насильственно отторгнутая у Колумбии только по той причине, что Колумбия в 1903 году отказалась ратифицировать договор о строительстве канала. И весь ХХ век Америка хозяйничала в этом государстве как у себя дома.

    Уже согласившись вернуть зону канала панамскому народу (это произошло в 1977-м), США продолжали вмешиваться в панамские дела – достаточно вспомнить свержение американцами Мануэля Норьеги в 1989 году. Наконец, четверть века назад состоялась фактическая передача канала панамской администрации. Казалось бы, старое забыто, унизительное прошлое позади? И тут на сцене появляется Трамп, стремящийся сделать Америку снова великой за счет других народов, и провозглашает новый территориальный передел.

    Трамп сегодня моден. Почти так же, как его волшебный помощник Илон Маск. Нет сейчас в западном мире никого моднее Трампа и трампистов. Следовательно, возникает вопрос: а территориальные претензии с легкой руки Трампа тоже войдут в моду и станут мировым трендом?

    Даже в Западном полушарии, где не так уж часто разгорались межгосударственные конфликты, не надо далеко ходить, чтобы найти тех, кого эта новая мода могла бы ободрить. Совсем недавно власти Венесуэлы даже провели референдум, заручившись народной поддержкой в деле отъема у Гайаны региона Эссекибо. А что ж в этом плохого, если Эссекибо богато нефтью? Трампу нужен канал, чтобы не платить за проход судов, а венесуэльскому президенту Мадуро нужно больше нефтяных месторождений. В принципе одна и та же аргументация, хотя, конечно, Венесуэле американцы грозят кулаком.

    Справедливости ради надо признать, что Трамп лишь с энтузиазмом ухватился за идею территориального передела мира, но он этот передел не выдумал. Процесс идет, и мир погружается в этот процесс со времен распада СССР и Югославии.

    Вот прямо сейчас в нашем – Восточном – полушарии делят Сирию. И Турция намекает, что могла бы вернуть себе что-то из бывших османских владений, таких как Идлиб и Алеппо, где уже сейчас свободно себя чувствуют турецкие военные.

    И израильский премьер Нетаньяху под шумок объявил, что Голанские высоты навеки останутся в составе Израиля, а заодно расширил зону израильской оккупации в этом районе. Израиль тоже хочет стать снова великим? Что ж, нет сомнений в том, что Дональд Трамп это стремление поддерживает. Если Америке нужны Гренландия и Панамский канал, то почему израильтянам не вернуться на Синай и не взять под контроль Суэцкий канал? Тут и соображения безопасности, и экономические мотивы, и великий принцип «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

    Провозглашенными территориальными претензиями Трамп, разумеется, провоцирует и Китай. Не настало ли время решить вопрос с некоторыми спорными островами, главнейшим из которых является Тайвань? Нет, Трамп против войн, просто он ведет себя как рачительный «хозяин земли американской», и это поведение может оказаться заразительным. Как-никак, он теперь надежда человечества на возврат к традиции. Он говорит «нет» трансгендерам, утверждает, что у людей есть только два пола. И вместе с тем подталкивает мир к старому доброму империалистическому хищничеству.

    Еще одна точка, в которой панамский наезд Трампа может послужить сигналом к реальным действиям – Зангезурский коридор в Армении, который для Азербайджана, да и для Турции, имеет такое же значение, которое имел бы межокеанский канал. Это уже совсем близко к нам, и попытка силового решения этого вопроса была бы для России крайне нежелательна.

    Впрочем, в России найдутся люди, которые даже обрадуются нынешней риторике Трампа. Мол, если теперь передел территорий считается чем-то нормальным, то и международное признание наших новых регионов не за горами. Однако тут нужно отметить, что новые регионы появились в составе России не в результате территориальных претензий, а в результате вооруженного конфликта, который начался совершенно не из-за территорий.

    В конце концов, в Гренландии и Панаме не живут американцы, в Сирии не живут евреи, Россия же отстаивает права своих братьев, части собственного народа, оказавшейся после распада СССР на территории чужого государства. Поэтому в ряды современных хищников нам набиваться негоже, тут они с полным правом скажут: «Это – другое».

    Для России как раз было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием – мол, несправедливо, что такими сокровищами распоряжается одна Россия.

    Так или иначе, даже после завершения СВО нам не придется расслабляться. Неприятелей, желающих видеть Россию слабой, чтобы при случае что-нибудь от нее отщипнуть, у нас предостаточно, да и в кругу друзей, как говорится, не следует щелкать клювом. Поэтому на всякий случай купеческие шуточки Трампа нужно принимать всерьез, считая их лишним поводом для укрепления единства нашего общества и мощи наших вооруженных сил.

    Другие материалы автора

    Главное
    Миллиардер предложил награду за первый сбитый F-16
    Китай ввел санкции против семи оборонных компаний США
    ФСБ: Американец Спектор передал данные для скрининга населения России
    Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и. о. президента
    В сирийских приграничных деревнях начались протесты против военных Израиля
    Зонд НАСА вышел на связь после рекордного сближения с Солнцем
    Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

    С чем связаны успехи российской промышленности

    Расти российской экономике в этом году помогает промышленность. Причем рекордными темпами два года подряд растет именно обрабатывающая промышленность. Если посмотреть на прошлые десятилетия, то тогда наибольший рост обеспечивала все-таки добыча нефти и газа. Почему теперь ситуация кардинально изменилась и сможет ли промышленность поддерживать экономику и в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Запугивая НАТО «реваншизмом», украинцы врут только наполовину

    На Украине придумали новый довод для НАТО, чтобы выпросить приглашение в альянс: Украина сможет напасть на Россию после послевоенного восстановления и прихода к власти реваншистов, а НАТО ее от подобного удержит. К таким угрозам нужно отнестись серьезно, поскольку они из разряда очевидных. Только устранять их нужно иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

    Перейти в раздел

    Как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире

    Либеральная демократия пребывает в упадке. По всему миру, от Вашингтона до Сеула, политики либерального толка сталкиваются с колоссальными проблемами: снижение уровня доверия граждан, растущие противоречия исполнительной и законодательной власти, невозможность одержать уверенную победу на выборах. Что привело либеральную демократию к столь печальному состоянию и есть ли у Запада шанс исправить допущенные ошибки? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............