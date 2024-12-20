Зачем Трамп пугает поглощением Канады

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Снова избранный президент США Дональд Трамп приходит к власти под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» – и он, судя по его словам, уже готов сделать Америку как минимум больше. Присоединить к ней новый, 51-й штат – Канаду.



Сначала избранный президент США говорил о том, что если Канада не хочет получить введение 25-процентных торговых тарифов (которые республиканец намерен инициировать для защиты американского бизнеса), то она может присоединиться к США в качестве нового штата. В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо лично едет к Трампу для того, чтобы урегулировать разногласия. И после, казалось бы, нормально прошедшей встречи Трамп уже прямым текстом говорит о том, что Трюдо – его будущий подчиненный.

«Было приятно поужинать в один из прошлых вечеров с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. С нетерпением жду новой встречи с губернатором в скором времени, чтобы мы могли продолжить наши обстоятельные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!» – написал избранный президент США на своей странице в соцсети Truth Social.

Казалось бы, идея неплохая. Канада – девятая экономика в мире с населением примерно в 40 млн человек. Без территориальных и иных проблем. Глубоко интегрированная с Америкой экономически (в Штаты отправляется 75% канадского экспорта) и культурно (из-за чего ее еще до Трампа неформально называли 51-м штатом США). Наконец, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг Трампа в Канаде выше, чем рейтинг Трюдо (26% против 23%).

Однако здесь есть две проблемы.

Во-первых, население страны скептически относится к отказу от суверенитета. Вопреки заявлению Трампа о том, что «многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом», таковых в Канаде лишь 13%. СМИ опрашивают канадцев на улицах и делают вывод о том, что местное население в целом относится к заявлениям Трампа либо нейтрально, либо оскорбительно.

Во-вторых – и это более важно – самому Трампу, вопреки его заявлениям о том, что это «прекрасная идея», Канада в качестве 51-го штата не нужна. Точнее, не нужна Трампу и республиканцам.

Дело в том, что новый штат означает добавление в Конгресс двух сенаторов, пропорциональное количеству населения конгрессменов – а также выборщиков, которые будут принимать участие в выборах президента США. И в силу специфики канадского населения, все эти добавления будут скорее в пользу демократов. А значит, шансы республиканцев получать в будущем большинство в Конгрессе и на выборах президента США понижаются.

По этой причине, например, они выступают против присоединения в качестве 51-го штата Коста-Рики. Территории, население которой регулярно голосует за официальное вхождение в качестве штата – но республиканцам не нужно два дополнительных демократа в Сенат.

Поэтому цель заявлений Трампа не в том, чтобы получить Канаду. Его цель в том, чтобы избавить ее от Джастина Трюдо – либерального премьер-министра, к которому Трамп испытывает личную антипатию. Нанести этими оскорблениями по нему политический удар. Ну и заодно показать всему миру, как он будет относиться к тем лидерам, которые будут иметь несчастье ему не понравиться.

Сейчас Трамп действует по принципу «падающего толкни». Дело в том, что в октябре 2025 года в Канаде пройдут очередные парламентские выборы, и Джастин Трюдо собирается вести на них свою Либеральную партию в надежде четвертый раз подряд стать премьер-министром. Однако далеко не все в партии согласны с его решением – значительная часть депутатов требовала от Трюдо посмотреть на его рейтинги (рухнувшие из-за экономических проблем, обилия популизма со стороны премьера и банальной усталости от него), после чего подать в отставку.

И демонстративное хамство Трампа вкупе с нежеланием Трюдо жестко отвечать и идти на конфликт с избранным президентом США создали раскол среди канадских либералов. Трюдо «разошелся во мнениях относительно наилучшего пути вперед для Канады» со своей ближайшей соратницей и по совместительству главной лоббисткой украинских интересов в канадском правительстве – министром финансов страны Христей Фриланд, которая подала в отставку из-за несогласия с неспособностью премьера поставить Трампа на место.

И Трамп тут же высмеял эту отставку, еще раз обозначив место Трюдо в своей системе координат. ««Великий штат Канада ошеломлен тем, что министр финансов уходит в отставку или была уволена с должности губернатором Джастином Трюдо… Ее поведение было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению сделок, которые были бы выгодны очень несчастным гражданам Канады. Никто не будет по ней скучать», – написал он.

Трюдо снова не отреагировал – и получил новый удар по рейтингу. Три оппозиционные партии призвали его уйти в отставку.

«Премьер-министр утратил контроль, но продолжает цепляться за власть. Мы знали, что он потерял контроль над избирателями, иммиграцией, расходами, инфляцией и стоимостью жилья, но теперь он потерял контроль и над своим кабинетом. Когда у нас будут выборы?», – задает вопрос лидер консервативной партии (главного фаворита будущих выборов) Пьер Пуальвьер.

При этом, судя по заявлениям членов канадского кабмина, отставки в правительстве Трюдо могут в ближайшее время продолжиться. Отчасти из-за «расхождения во мнениях относительно лучшего пути вперед», а отчасти потому, что министры могут не захотеть тонуть на политическом корабле вместе с премьером.

При этом правительство Канады может развалиться и другим способом. Дело в том, что у Трюдо 155 мест в парламенте – при том, что для большинства нужно 172 места. Его правительство функционирует только за счет поддержки Новой демократической партии (25 мест). И на данный конкретный момент лидер этой партии Джагмит Сингх колеблется в вопросе того, нужно ли дальше поддерживать премьера – но, судя по заявлениям, тоже недоволен его мягкотелостью. «В то время как либералы воюют друг с другом, я считаю, что мы должны бороться за рабочие места канадцев, которые находятся под угрозой из-за тарифов Дональда Трампа», – говорит политик.

С большой долей вероятности Дональду Трампу все-таки удастся добить Джастина Трюдо. Канадские либералы уже призывают другие страны сделать правильные выводы.

«Трамп – разрушитель. Его идеология состоит в том, чтобы разрушать, демонтировать и расстраивать стабильную политическую систему. И это то, что он делает здесь. Другие страны должны выучить урок и осторожно вести переговоры с этим хулиганом», – заявил глава факультета политологии одного из канадских университетов Джонатан Роуз.

Под другими странами здесь, скорее всего, понимается Европа, с рядом лидеров которой у Трампа отношения тоже не заладились. «Его готовность вмешаться во внутреннюю политику союзника должна стать предупреждением для других раздираемых противоречиями правительств в таких странах, как Франция, Германия и Южная Корея, где политический хаос и внутренние разногласия могут затруднить ответное сопротивление», – резюмирует CNN.