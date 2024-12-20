Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Зачем Трамп пугает поглощением Канады
Избранный президент США начал заниматься настоящим троллингом и хамством в адрес Канады и лично канадского премьера Джастина Трюдо. Сложно иначе воспринимать тот факт, что Трамп называет страну «великим штатом», Трюдо – его «губернатором» и призывает присоединить Канаду к США. Зачем Трамп это делает, если учесть, что его реальная цель – вовсе не территориальное поглощение Канады?
Снова избранный президент США Дональд Трамп приходит к власти под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» – и он, судя по его словам, уже готов сделать Америку как минимум больше. Присоединить к ней новый, 51-й штат – Канаду.
Сначала избранный президент США говорил о том, что если Канада не хочет получить введение 25-процентных торговых тарифов (которые республиканец намерен инициировать для защиты американского бизнеса), то она может присоединиться к США в качестве нового штата. В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо лично едет к Трампу для того, чтобы урегулировать разногласия. И после, казалось бы, нормально прошедшей встречи Трамп уже прямым текстом говорит о том, что Трюдо – его будущий подчиненный.
«Было приятно поужинать в один из прошлых вечеров с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. С нетерпением жду новой встречи с губернатором в скором времени, чтобы мы могли продолжить наши обстоятельные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!» – написал избранный президент США на своей странице в соцсети Truth Social.
Казалось бы, идея неплохая. Канада – девятая экономика в мире с населением примерно в 40 млн человек. Без территориальных и иных проблем. Глубоко интегрированная с Америкой экономически (в Штаты отправляется 75% канадского экспорта) и культурно (из-за чего ее еще до Трампа неформально называли 51-м штатом США). Наконец, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг Трампа в Канаде выше, чем рейтинг Трюдо (26% против 23%).
Однако здесь есть две проблемы.
Во-первых, население страны скептически относится к отказу от суверенитета. Вопреки заявлению Трампа о том, что «многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом», таковых в Канаде лишь 13%. СМИ опрашивают канадцев на улицах и делают вывод о том, что местное население в целом относится к заявлениям Трампа либо нейтрально, либо оскорбительно.
Во-вторых – и это более важно – самому Трампу, вопреки его заявлениям о том, что это «прекрасная идея», Канада в качестве 51-го штата не нужна. Точнее, не нужна Трампу и республиканцам.
Дело в том, что новый штат означает добавление в Конгресс двух сенаторов, пропорциональное количеству населения конгрессменов – а также выборщиков, которые будут принимать участие в выборах президента США. И в силу специфики канадского населения, все эти добавления будут скорее в пользу демократов. А значит, шансы республиканцев получать в будущем большинство в Конгрессе и на выборах президента США понижаются.
По этой причине, например, они выступают против присоединения в качестве 51-го штата Коста-Рики. Территории, население которой регулярно голосует за официальное вхождение в качестве штата – но республиканцам не нужно два дополнительных демократа в Сенат.
Поэтому цель заявлений Трампа не в том, чтобы получить Канаду. Его цель в том, чтобы избавить ее от Джастина Трюдо – либерального премьер-министра, к которому Трамп испытывает личную антипатию. Нанести этими оскорблениями по нему политический удар. Ну и заодно показать всему миру, как он будет относиться к тем лидерам, которые будут иметь несчастье ему не понравиться.
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Сейчас Трамп действует по принципу «падающего толкни». Дело в том, что в октябре 2025 года в Канаде пройдут очередные парламентские выборы, и Джастин Трюдо собирается вести на них свою Либеральную партию в надежде четвертый раз подряд стать премьер-министром. Однако далеко не все в партии согласны с его решением – значительная часть депутатов требовала от Трюдо посмотреть на его рейтинги (рухнувшие из-за экономических проблем, обилия популизма со стороны премьера и банальной усталости от него), после чего подать в отставку.
И демонстративное хамство Трампа вкупе с нежеланием Трюдо жестко отвечать и идти на конфликт с избранным президентом США создали раскол среди канадских либералов. Трюдо «разошелся во мнениях относительно наилучшего пути вперед для Канады» со своей ближайшей соратницей и по совместительству главной лоббисткой украинских интересов в канадском правительстве – министром финансов страны Христей Фриланд, которая подала в отставку из-за несогласия с неспособностью премьера поставить Трампа на место.
И Трамп тут же высмеял эту отставку, еще раз обозначив место Трюдо в своей системе координат. ««Великий штат Канада ошеломлен тем, что министр финансов уходит в отставку или была уволена с должности губернатором Джастином Трюдо… Ее поведение было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению сделок, которые были бы выгодны очень несчастным гражданам Канады. Никто не будет по ней скучать», – написал он.
Трюдо снова не отреагировал – и получил новый удар по рейтингу. Три оппозиционные партии призвали его уйти в отставку.
«Премьер-министр утратил контроль, но продолжает цепляться за власть. Мы знали, что он потерял контроль над избирателями, иммиграцией, расходами, инфляцией и стоимостью жилья, но теперь он потерял контроль и над своим кабинетом. Когда у нас будут выборы?», – задает вопрос лидер консервативной партии (главного фаворита будущих выборов) Пьер Пуальвьер.
При этом, судя по заявлениям членов канадского кабмина, отставки в правительстве Трюдо могут в ближайшее время продолжиться. Отчасти из-за «расхождения во мнениях относительно лучшего пути вперед», а отчасти потому, что министры могут не захотеть тонуть на политическом корабле вместе с премьером.
При этом правительство Канады может развалиться и другим способом. Дело в том, что у Трюдо 155 мест в парламенте – при том, что для большинства нужно 172 места. Его правительство функционирует только за счет поддержки Новой демократической партии (25 мест). И на данный конкретный момент лидер этой партии Джагмит Сингх колеблется в вопросе того, нужно ли дальше поддерживать премьера – но, судя по заявлениям, тоже недоволен его мягкотелостью. «В то время как либералы воюют друг с другом, я считаю, что мы должны бороться за рабочие места канадцев, которые находятся под угрозой из-за тарифов Дональда Трампа», – говорит политик.
С большой долей вероятности Дональду Трампу все-таки удастся добить Джастина Трюдо. Канадские либералы уже призывают другие страны сделать правильные выводы.
«Трамп – разрушитель. Его идеология состоит в том, чтобы разрушать, демонтировать и расстраивать стабильную политическую систему. И это то, что он делает здесь. Другие страны должны выучить урок и осторожно вести переговоры с этим хулиганом», – заявил глава факультета политологии одного из канадских университетов Джонатан Роуз.
Под другими странами здесь, скорее всего, понимается Европа, с рядом лидеров которой у Трампа отношения тоже не заладились. «Его готовность вмешаться во внутреннюю политику союзника должна стать предупреждением для других раздираемых противоречиями правительств в таких странах, как Франция, Германия и Южная Корея, где политический хаос и внутренние разногласия могут затруднить ответное сопротивление», – резюмирует CNN.