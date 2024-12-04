Трамп напал на БРИКС из-за страха за доллар

Tекст: Ольга Самофалова

Еще не вступивший в должность новый президент США Дональд Трамп начал сеять смуту среди своих торговых партнеров. Ранее он пригрозил ввести пошлины для своих соседей – Канады и Мексики. А теперь пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС, если они откажутся от доллара и посмеют создать собственную новую валюту.

Однако Китай – как главный экономический соперник США в мире – не испугался, а заявил, что намерен, наоборот, усилить практическое сотрудничество с партнерами по БРИКС в разных областях. Россия заявила, что если США будут с позиции экономической силы принуждать страны к использованию доллара, то это еще больше усилит тренд по переходу на национальные валюты.

В Индии назвали угрозы Трампа несостоятельными. «Трамп, как известно, больше лает, чем кусает. Неясно, в какой степени он выполнит свою угрозу. Какой критерий будут использовать США, чтобы определить, отказалась ли страна от доллара? И позволяет ли американское законодательство вводить санкции против стран только потому, что они отказываются от доллара?» – заявил экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао.

МИД Бразилии назвал угрозы Трампа о введении 100-процентных пошлин бессмысленными и провокационными. В свой первый президентский срок Трамп тоже угрожал Китаю, Мексике и Канаде введением аналогичных мер, но не реализовал их в итоге. Будущий президент США все-таки будет учитывать мировую экономическую ситуацию, считают в Бразилии.

При этом Китай не стал ждать, пока США реализуют свои слова в действия. Во вторник министерство торговли Китая объявило о запрете на экспорт в США товаров, содержащих галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы. Эти вещества могут быть использованы в военных целях, поэтому их экспорт будет ограничен.

Галий и германий используются в производстве полупроводников. Германий также применяется в инфракрасной технике, оптоволоконных кабелях и солнечных элементах. Сурьма используется в производстве боеприпасов, инфракрасных ракет, ядерного оружия и очков ночного видения, а также в батареях и фотоэлектрическом оборудовании. Впрочем, по данным Reuters, до октября 2017 года поставок германия и галлия из Китая в США не было.

В любом случае Пекин вместо слов ответил делом. Это воспринимается как ответ Пекина на готовящийся в США еще один удар по китайским полупроводникам. Reuters со ссылкой на источники уверяет, что Вашингтон готовится ввести ограничения экспорта для 140 компаний. Среди них около 20 китайских производителей полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 изготовителей оборудования в полупроводниковой отрасли. Это решение, в частности, затронет такие корпорации, как Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology.

Кроме того, США хотят запретить экспорт в Китай чипов памяти и оборудования для производства микросхем.

Кроме того, в сентябре США повысили пошлины с 25% до 100% на китайские электромобили, а также на полупроводники и фотоэлектрические элементы (с 25% до 50%) и ввели новые 25-процентные тарифы на литий-ионные аккумуляторы, ряд минералов и прочее. Повышение пошлин на полупроводники вступает в силу с 2025 года, а на природный графит (который является сырьем для аккумуляторов электромобилей) – с 2026 года.

«Китай дополнительно ужесточил контроль за экспортом графита, чтобы, вероятно, обмануть ожидания США о покупке необходимого количества этого материала «про запас» до вступления в силу санкций в 2026 году»,

– полагает Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. «Трамп еще не вступил в должность президента США, а торговая война между США и КНР уже усиливается. Вступление его в должность в любом случае будет эскалировать торговые войны по всему миру – поэтому новый виток повышения пошлин неизбежен, в особенности в значимых для экономики США отраслях (автомобильная промышленность, производство чипов и полупроводников, информационные технологии и другое). Все это – в целях повышения конкурентоспособности американских товаров как непосредственно на территории США, так и за пределами страны», – говорит Ксения Бондаренко.

Вторая задача Трампа – это защитить доллар как резервную валюту. «Рейтинг США уже не ААА, и вопрос огромного госдолга и двойного дефицита (текущего счета платежного баланса и бюджета) остается фактором давления на экономику. Потенциальное увеличение платежей между странами БРИКС в валюте, отличной от доллара США, несет дополнительные значительные риски извне. И поэтому Трамп продолжает угрожать странам, которые хотят снизить объемы расчетов в долларах США, а для него ключевой метод угроз – это повышение пошлин», – объясняет Бондаренко.

Влияние доллара действительно ослабевает, это видно невооруженным глазом. «С 2001 года доллар потерял порядка 26% (с 73 до 47 процентов) мирового рынка торговли. Все больше и больше стран отказываются от использования американского доллара в своих расчетах», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

«По данным российского Центробанка, уже в этом году платежи в расчетах между странами БРИКС во внешней торговле в национальных валютах выросли до 85% против 65% в прошлом году. А доля доллара США и евро в общемировых расчетах между всеми странами в 2025 году, по самым приблизительным оценкам мировых рейтинговых агентств, снизится с текущих 78,5% до 40%»,

– отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.

Дополнительным негативным фактором для американского доллара стал отказ Саудовской Аравии от использования доллара в расчетах торговли нефтью, речь идет о так называемых нефтедолларах, добавляет Новикова.

Поэтому неудивительно, что Трамп так переживает за доллар и будущее американской экономики.

«Уже можно констатировать, что следующие несколько десятилетий мировая экономика будет разделена на региональные объединения, между которыми будут выстраиваться необходимые торговые взаимодействия «по интересам». При этом угрозы Трампа по отношению к странам БРИКС выглядят по меньшей мере странно и объясняются привычкой со стороны США доминировать в мировой экономике. Но сохранилось ли это доминирование? Китай является ведущим торговым партнером для 124 стран, а у США эта цифра будет в два раза меньше – 56 стран. За прошлый год Китай и страны АСЕАН совместно превысили значения США по объему импорта. И это еще без учета рынков Индии, африканских стран и экономик Латинской Америки. При этом, если США привыкли расплачиваться за сделки своими долговыми облигациями, которые уже не представляют никакой ценности, то азиатские страны платежеспособны для мирового рынка», – рассуждает Екатерина Новикова.

При этом угрозы Трампа ни страны БРИКС, ни эксперты не рассматривают всерьез.

«Введение 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС, столь громогласно анонсированное Дональдом Трампом, весьма маловероятно, так как это новшество может очень негативно сказаться на обычных потребителях в самих США. Это приведет к росту цен на импортируемые товары из стран БРИКС, а также увеличит инфляцию», – говорит Николай Вавилов.

Трамп как истинный бизнесмен торгуется и максимализирует угрозы, чтобы выторговать для себя лучшие условия. Вавилов считает, что под лозунгом защиты экономики США Трамп преследует совсем иную цель. «Трамп хочет продолжать грабить ЕС, а если получится, то и страны Азии и прежде всего Китай. Этот экономический удар планируется нанести прежде всего по китайским рынкам сбыта, что характеризует достижение Трампом скрываемых им политических целей», – считает собеседник. Так что мир ждет захватывающая игра-борьба между США и Китаем в новом году.