БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом

Tекст: Ольга Самофалова

Платежная система в рамках БРИКС будет «не то что SWIFT» – это будет система, которая, с одной стороны, позволит заменить банковские организации, а с другой стороны, действительно, будет включать в себя систему передачи финансовых сообщений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани.

«Эта система планируется на новых форматах, подходах, с учетом использования цифровых финансовых активов, поэтому это – новая конструкция системы», – сказал Силуанов. По его словам, существующие системы передачи финансовых сообщений и расчетные системы стали политизированы, поэтому тема независимой политики расчетной системы на саммите БРИКС, который проходит в Казани, как никогда актуальна.

Тема создания альтернативной Западу финансовой системы БРИКС волнует весь мир. The New York Times пишет, что когда страны БРИКС откажутся от доллара, они будут неуязвимы для санкций.

Между тем открытых подробностей о том, что собой будет представлять платежная система стран БРИКС, мало. «Единственное, что известно, что система BRICS-pay будет давать возможность проведения оплаты по картам международных платежных систем, которые не работают в России. В первую очередь это будет одна из полезных опций для туристов, которые в России не могут пользоваться своими международными банковскими картами», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Как будет функционировать эта платежная система, на которую пока не наложены западные санкции, пока неясно. Потавин предполагает, что новая система будет работать как посредник для проведения небольших частных платежей, но не будет заточена на то, чтобы решить проблему международных расчетов, которая возникла у России за последние два года. Из-за финансовых санкций в последнее время возникают проблемы с оплатой контрактов по экспорту и импорту.

Когда эта новая система может появиться в реальной жизни, тоже не совсем ясно. «Тема новой платежной системы БРИКС муссируется уже давно, но пока она слабо продвинулась в реальной плоскости среди стран блока, поскольку кровно в ней заинтересованы лишь банки России и Ирана, которые находятся под жесткими внешними санкциями. У остальных развивающихся стран нет никаких проблем с осуществлением расчетов в долларах через систему SWIFT. Это удобно, быстро и дешево. Кроме того, в Штатах находится крупнейший рынок сбыта. Поэтому заново изобретать велосипед и ездить на нем никто особо не торопится», – говорит Потавин.

Однако страны БРИКС все-таки заинтересованы в создании альтернативной и независимой от Запада системы осуществления экспортно-импортных расчетов. Во-первых, это позволит нарастить торговлю с Россией и облегчить покупку в том числе ее энергоресурсов. Российская нефть, например, стала особенно интересна Китаю и Индии, потому что она продается со скидкой. Индусы вообще зарабатывают сверхприбыли на переработке российской нефти и продаже своих нефтепродуктов в ту же Европу уже по рыночным ценам. ОАЭ тоже умудряются зарабатывать, только на российском мазуте, который они закупают со скидкой для своих электростанций. Благодаря этому у них высвобождаются объемы собственной нефти, которая сжигалась ранее на их электростанциях, и эти объемы они экспортируют уже по рыночным ценам.

Во-вторых, страны БРИКС рано или поздно все-таки хотели бы избавиться от столь сильной зависимости от доллара и западных финансовых систем и иметь для подстраховки альтернативные возможности для торговли. Потому что никто не может дать гарантий, что в следующий раз под меч США не попадет Китай, с которым идет жесткая торговая война, или Индия, или одна из стран на Ближнем Востоке.

В-третьих, финансовая независимость от Запада в международной торговле укрепит не только экономическое, но и геополитическое влияние стран БРИКС в мире. А это открывает не только возможность появления новых рынков сбыта, но и дает больше шансов для сохранения уже существующих рынков США и ЕС. Последние в рамках торговой войны последовательно выдавливают китайский бизнес из своих стран.

Западные санкции теряют свое влияние на страны БРИКС по мере того, как они сокращают зависимость от доллара, пишет газета The New York Times.

Страны БРИКС рассматривают членство в организации как «геополитическую страховку», необходимую на случай непредсказуемого поведения США. При этом участники БРИКС прежде всего делают ставки на экономику,

отмечает издание.

Они ищут альтернативные источники финансирования взамен Международного валютного фонда и Всемирного банка, в которых «доминирует Запад, в особенности Соединенные Штаты.

При этом речь не идет о переходе к единой валюте стран БРИКС, говорит историк, профессор РАН Виктор Хейфец. По его мнению, это сейчас невозможно ни в виде бумажной, ни в виде цифровой валюты, так как страны к этому не готовы. По его словам, скорее всего, речь идет о создании единой платформы для расчета в национальных валютах, которая позволит странам БРИКС торговать и рассчитываться между собой, осуществлять транзакции, не оглядываясь на Европейский союз и Соединенные Штаты. Дедолларизацию надо понимать именно в этом плане.

«Возможно в будущем платежно-расчетный контур БРИКС может быть создан в виде цифровой платформы для осуществления финансовых расчетов между странами, входящими в этот блок. В рамках этого проекта могут быть использованы для расчетов либо национальные валюты, либо ЦФА, или же, например, цифровой юань», – не исключает Потавин.

Однако эта история действительно может затянуться. «Проблема состоит в том, что страны БРИКС давно уже отказались создавать новую мировую валюту. И большой вопрос: под какую платежную единицу будет заточена эта новая расчетная система?

Все понимают, что даже самые крупные страны БРИКС имеют неконвертируемые валюты: в Китае система двойного юаня, в Индии рупия неконвертируемая, российский рубль прекратил торги в паре с долларом и евро на бирже из-за санкций, валюты Бразилии или ЮАР вообще всерьез не рассматриваются из-за проблем в местных экономиках»,

– рассуждает собеседник.

Выходом могут стать цифровые финансовые активы, которые лягут в основу новой финансовой системы. Но к их использованию законодательно готовы пока немногие из участников БРИКС. Россия в этом плане идет впереди, но другим придется подготовить свое законодательство к изменениям.

«Поэтому переговоры о единой платежной системе БРИКС ведутся с 2015 года, то есть уже около 10 лет, но реального воплощения пока нет. Все вопросы пока находятся на стадии обсуждения и согласования», – заключает Потавин.