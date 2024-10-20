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    20 октября 2024, 14:54 • Экономика

    В чем страны БРИКС превосходят страны «Большой семерки»

    В чем страны БРИКС превосходят страны «Большой семерки»
    @ Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Во вторник в Казани начнется саммит БРИКС, он продлится три дня и примет гостей из 34 государств. Совокупный ВВП стран БРИКС перевалил 60 трлн долларов, что превышает показатели стран G7. Почему «золотой миллиард» стал так сильно сдавать и теперь уступает экономическое лидерство своим соперникам?

    Роль стран БРИКС в мировой экономике значительно выросла и продолжает расти. По итогам 2023 года доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%. В 2024 году доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности (по ППС) достигнет рекордных 36,7% в сравнении со странами G7, где этот показатель равен 29,6%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

    Совокупный ВВП БРИКС, по словам Владимира Путина, составляет более 60 трлн долларов и превышает ВВП стран G7, при этом разрыв неизбежно будет увеличиваться. Совокупный ВВП стран G7, по оценкам, составил 46,3 трлн долларов в 2023 году. Средний темп прироста по экономике БРИКС в новом составе достигнет значения в 4,4% в год при мировом показателе в 3,2%, отметил Силуанов. При этом темпы роста стран «Большой семерки» составят всего 1,7%.

    «Страны, входящие в наше объединение, фактически являются драйверами экономического мирового роста. И именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», – отметил Путин.

    БРИКС традиционно объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Однако 1 января 2024 года стало началом полноценного членства новых стран – Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Пришло время менять облик мировой финансовой системы, считает Силуанов, и выразил надежду, что это получится сделать в ближайшие пять лет.

    «Страны БРИКС демонстрируют достаточно высокие темпы роста после 2015 года, а в 2022 году они впервые обошли страны G7 по объему ВВП»,

    – говорит Сергей Маргулис, старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения ИОН Президентской академии. Экономический рост позволяет странам БРИКС действовать более самостоятельно, без оглядки на страны коллективного Запада, говорит Андрей Столяров, доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ.

    У стран БРИКС есть ряд преимуществ перед «Большой семеркой». Во-первых, БРИКС – это огромный рынок, так как численность населения стран БРИКС более чем в три раза превышает население стран G7. «Причем высокая доля малоимущего населения в странах БРИКС как раз создает потенциал для дальнейшего роста экономик и потребительского рынка», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Во-вторых, БРИКС – это страны с достаточно богатой ресурсной базой. «Ни одна из стран «Большой семерки» не имеет богатого природного ресурса, и это серьезная проблема для них. Эти страны долгое время «выезжали» главным образом за счет развитой сферы услуг, а не реального производства, для которого нужна хорошая ресурсная база», – говорит Маргулис.

    Тогда как в странах БРИКС все в порядке с природными ресурсами, причем не только с нефтью и газом.

    «На БРИКС приходится порядка 49% всех нефтяных и газовых запасов в мире. Объединение обладает 80% всех запасов алюминия в мире. Благодаря Китаю БРИКС занимает ведущее место по запасам редких металлов, а также выработке лития и других необходимых элементов для развития высокотехнологичного производства»,

    – отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Россия, кроме ресурсов, предлагает для стран БРИКС еще и необходимые логистические пути для более выгодного торгового взаимодействия, добавляет эксперт.

    «У каждой страны есть свои сильные стороны. Так, Китай создал мировую фабрику, встроившись в мировые производственные цепочки, Индия – самая большая страна по численности с растущим населением, Россия и Саудовская Аравия – страны с большим объемом природных ресурсов, Бразилия – самая большая страна Латинской Америки», – говорит Андрей Столяров.

    Большое количество населения подразумевает и большее количество потребляемых продуктов и энергии. Неудивительно, что страны БРИКС превосходят G7 более чем на 74% по производству энергии, а площади посевных полей в странах БРИКС более чем в два раза превышает площадь пашни в G7, отмечает Потавин.

    Кроме того, Индия и в чуть меньшей степени Китай выигрывают за счет возможности использовать дешевую рабочую силу, что тоже является значимым преимуществом, которое позволяет сильно наращивать производство, указывает Маргулис.

    Наконец, страны БРИКС обладают богатым человеческим ресурсом, возможно, он не совсем качественный с точки зрения образования и других компонентов, но численно он больше, чем в странах G7, добавляет Маргулис.

    В условиях попыток изолировать Россию, страны БРИКС позволяют нашей стране не чувствовать себя полностью в политической и экономической изоляции, помогают перенаправить экспортные потоки в обход Европы, говорит Андрей Столяров.

    Однако у стран БРИКС есть свои слабые места, которые необходимо укреплять.

    «У БРИКС нет нормальной институционализации, то есть он по-прежнему не превратился в полноценную международную организацию, иногда даже не всегда можно однозначно сказать, является ли та или иная страна членом БРИКС. Необходимо выходить на новое качество и глубину сотрудничества внутри союза. Тогда проще будет углубить уровень финансового сотрудничества и создать полноценную самостоятельную платежную систему БРИКС», – считает Маргулис.

    «Пока БРИКС является очень аморфным политическим образованием. Кроме аббревиатуры страны БРИКС объединяет то, что они, являясь крупными экономическими и политическими агентами в мире, не получают соответствующей им роли в принятии мировых политических решений», – замечает Александр Потавин.

    Кроме того, внутри объединения есть свои противоречия. «Чтобы БРИКС перестал быть просто аббревиатурой, необходимо создание каких-то реальных экономических институтов. Таковой на первом этапе могла стать альтернативная западной платежная трансграничная инфраструктура», – заключает собеседник.

    Именно Россия, как самая заинтересованная страна, продвигает идею создания альтернативной платежной системы БРИКС в противовес западной системе, которая оккупировала мировую торговлю и может отключать любые неугодные страны. Пример России в этом плане показателен, он помогает другим членам БРИКС тоже осознавать необходимость создания независимой финансовой системы.

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