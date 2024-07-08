В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
Как Бразилия и Иран обеспечат финансовые интересы России
На недавнем саммите ШОС в Астане Иран предложил обсудить создание единой валюты входящих в эту структуру стран. Кроме того, вот уже несколько месяцев с подачи президента Бразилии обсуждается идея создания общей валюты БРИКС. Что общего и в чем различия между этими инициативами и как они соотносятся с интересами России?
Россия входит сразу в два крупных международных объединения – БРИКС (прежде всего экономическое) и ШОС (прежде всего структура обеспечения безопасности). В обеих из этих организаций сегодня обсуждается идея создания собственной валюты, расчеты в которой могла бы вести и Россия. Выгода очевидна: новая валюта могла бы помочь обойти санкционные ограничения, наложенные на международную торговлю в долларах США. Все долларовые расчеты, как известно, прозрачны для американского Минфина.
Более всего идею единой валюты продвигает Бразилия (в рамках БРИКС) и Иран (в рамках ШОС). Почему именно они?
В чем интерес Бразилии
Еще в 2015 году был создан Новый банк развития БРИКС. Его задача – финансирование тех проектов стран-участниц, которые невозможно поддерживать через Всемирный банк: его, как известно, контролирует коллективный Запад. Для Бразилии это представляло интерес не только для собственного развития. Бразилия хотела реализовывать интеграционные проекты в Латинской Америке, укрепляя независимость этого макрорегиона от США и лидерскую роль Бразилии в этом процессе.
Однако в 2022 году банк (который с 24 марта 2023 года возглавляет соратница нынешнего бразильского президента Лулы да Сильвы и бывший президент Бразилии Дилма Русефф) вынужден был объявить о приостановке рассмотрения новых инвестпроектов в России. Банк, работавший в странах, почти полностью включенных в долларовую систему, побоялся вторичных санкций со стороны США. Луле да Силве пришлось размышлять над другим инструментом для достижения бразильских целей. Тем более, что с 2023 года началось расширение БРИКС. Возросла и заинтересованность Бразилии в непрозрачном для Минфина США инструменте расчетов с партнерами.
Уже идет разработка единой платежной системы BRICS Pay. При ее работе конвертация в доллары через американские банки больше не потребуется, поскольку платежи будут производиться с использованием национальных валют стран БРИКС.
Но пока эта работа еще далека от завершения. Причем для Бразилии в вопросе введения валюты БРИКС, кроме независимости международных расчетов от американского контроля, опять же важно не попасть под вторичные американские санкции.
При чем тут ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана в июне 2001 года. Целью ее создания было укрепление безопасности в Центральной Азии. Гарантами стабильности для вошедших в ШОС Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана становились Россия и Китай. Для России и Китая это был способ координации своих действий в регионе, традиционно важном для России, куда Китай в это время начал заходить со своими экономическими проектами.
Начало в 2001 году операции США в Афганистане сильно изменило расклад в регионе. Под боком у Китая и России появился мощный игрок, который начал активно перетягивать одеяло на себя. США добивались усиления своего влияния в республиках Центральной Азии, через которые шло более половины объемов снабжения американской группировки в Афганистане.
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Деятельность организации по обеспечению стабильности в регионе привела к тому, что в ее работе захотели принимать участие и другие страны макрорегиона: Индия и Пакистан стали членами ШОС в 2017 году, Иран – в 2022-м. На недавнем саммите в Астане членом ШОС стала первая неазиатская страна – Белоруссия. Две страны (Афганистан и Монголия) участвуют в работе ШОС в качестве наблюдателей. Причем смена власти в Кабуле не привела к формальному исключению Афганистана из ШОС, сейчас предпринимаются шаги по его возвращению к участию в работе. Кроме того, в статусе партнеров по диалогу в работе ШОС участвуют 14 государств, среди которых Армения, Азербайджан и Египет.
В чем интерес Ирана и Китая
События последних двух лет резко повысили вес экономических вопросов для обеспечения безопасности. Переориентация внешней торговли России с европейского направления на Восток (а также обострение ситуации на Ближнем Востоке и в Красном море) существенно изменила технологические логистические цепочки. Пристальное внимание к развитию проходящего через Иран коридора «Север – Юг» (который должен в том числе обслуживать товаропотоки в Пакистан и Индию) заставляет Иран заботиться об облегчении международных расчетов внутри ШОС. И не только потому, что Иран отключен от SWIFT, но и из интересов упрощения торговли стран, которые будут пользоваться транспортным коридором.
В отличие от Бразилии, Иран не слишком волнует мнение Минфина США. Тегеран готов к решительным шагам по созданию механизма независимых от доллара межгосударственных расчетов.
Практически завершен проект объединения платежной системы Ирана «Шетаб» и российской платежной системы «Мир». Уже в августе иранцы по своим карточкам смогут получать рубли в российских банкоматах, а россияне смогут пользоваться картами «Мир» в Иране.
Тема использования платежных карт индийской системы RuPay в России и российской системы «Мир» в Индии будет предметом обсуждения на предстоящей встрече Моди и Путина в ходе визита премьер-министра Индии в Москву. Но, скорее всего, лишь как дополнение к вопросу разработки механизмов для простого и быстрого перевода денег между двумя странами. В условиях роста двусторонней торговли и отключения России от SWIFT он приобрел особое значение.
У Китая таких проблем нет. Большая часть товарооборота с Россией оплачивается юанями. С одной стороны, Китай тоже заинтересован в создании инструмента расчетов, неподконтрольного Минфину США. Но с другой – товарооборот Китая с США (664,45 млрд долларов) и с ЕС (782,9 млрд долларов) значительно превышает торговлю со странами ШОС. Вместе с тем юань понемногу начинает использоваться в международных расчетах в торговле стран Глобального Юга. И Китаю проще присоединиться к чужой инициативе по созданию альтернативной системы расчетов, чем продвигать свою.
В чем интерес России
А Россия, напротив, заинтересована в как можно более быстром создании таких механизмов. Причем с учетом доли других стран в ее внешней торговле – в первую очередь со своими азиатскими партнерами. При этом ей тоже нецелесообразно выступать главным инициатором создания таких механизмов. Опять же из-за того, что российские финансовые структуры могут сразу же стать объектами вторичных санкций США.
В этом смысле Иран, находящийся с точки зрения внешней торговли в еще более сложном положении, чем Россия – идеальный партнер для первого шага.
Но и другие инициативы лишними не будут. Так, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на саммите в Астане предложил России использовать в двусторонней торговле бартерные схемы. Не исключено, что если этот рецепт сработает, на следующем шаге эти торговые операции можно будет подвести под новые механизмы расчетов. И чем более разнообразными будут варианты международной торговли и новые механизмы расчетов, тем сложнее США будет заблокировать их все.
В любом случае, как показывает хотя бы опыт введения евро, создание межгосударственной валюты – это долгий процесс со множеством промежуточных стадий. Но дорогу осилит идущий. И первые шаги делать уже пора.